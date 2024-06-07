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Общество

Юные нижегородцы вошли в число победителей конкурса "Расскажи миру о своей Родине"

07 июня 2024 15:51  [92] Общество

Юные нижегородцы вошли в число победителей международного конкурса "Расскажи миру о своей Родине". Церемония награждения состоялась 7 июня в Москве на ВДНХ.

Так, Анастасия Андронова и Савелий Лапшин заняли 2 место в номинации "Видеоролик "Расскажи миру о своей Родине" в возрастной категории от 7 до 11 лет. 

Елизавета Орлова заняла 3 место в номинации "Текстовая страница - презентация "Расскажи миру о своей Родине" в возрастной категории до 7 лет.

Конкурс "Расскажи миру о своей Родине" призван сформировать патриотическое воспитание детей и молодёжи, чувство любви и уважения к родному краю, а также на развитие дружественных межнациональных отношений. 

Участники конкурса в своих работах отражали наиболее близкие и памятные им места, связанные с Родиной и родным краем. Каждая работа в обязательном порядке была переведена на иностранный язык.

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Теги:
Дети Конкурсы
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