Юные нижегородцы вошли в число победителей конкурса "Расскажи миру о своей Родине"

Юные нижегородцы вошли в число победителей международного конкурса "Расскажи миру о своей Родине". Церемония награждения состоялась 7 июня в Москве на ВДНХ.
Так, Анастасия Андронова и Савелий Лапшин заняли 2 место в номинации "Видеоролик "Расскажи миру о своей Родине" в возрастной категории от 7 до 11 лет.
Елизавета Орлова заняла 3 место в номинации "Текстовая страница - презентация "Расскажи миру о своей Родине" в возрастной категории до 7 лет.
Конкурс "Расскажи миру о своей Родине" призван сформировать патриотическое воспитание детей и молодёжи, чувство любви и уважения к родному краю, а также на развитие дружественных межнациональных отношений.
Участники конкурса в своих работах отражали наиболее близкие и памятные им места, связанные с Родиной и родным краем. Каждая работа в обязательном порядке была переведена на иностранный язык.
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