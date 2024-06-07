Эксперт-мониторинг событий с 31 мая по 7 июня 2024 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Темы недели – "Своими глазами", "Правительство РФ внесло в Госдуму проект изменений налоговой системы", "Спасти умирающее озеро".

Федеральная тема – "Своими глазами"

Эксперт "Минин-центра", русский поэт, публицист, к.филол.н., секретарь Союза писателей России, постоянный член Изборского клуба Михаил Кильдяшов считает, что культурный суверенитет – прежде всего суверенитет бытийный. Это дар художника прозреть в реальности родное, драгоценное и высказать, изобразить, озвучить это. Дар посмотреть на своё своими глазами.

"Но как сконцентрироваться в такой многоликой, многозвучной, многословной действительности? Как распознать своё и не искуситься чужим? У русской культуры во все века был надёжный ориентир, негасимый маяк – человек. Тот особый, внятный только нам, человек, которого Достоевский назвал "положительно прекрасным", а Андрей Платонов - "сокровенным".

Это наш изначальный, первородный человек. Он жил среди наших предков, он живёт среди нас, он будет жить среди наших потомков. Человек честный и справедливый, жертвенный и милосердный, памятливый и благодарный. Он никогда не был стяжателем, не искал своего, не робел перед врагом, не роптал, не отчаивался. Его сила была его ответственностью. Его воля сочеталась с волей народа. Он пребывал в ладу с отечеством. Он смотрел в небо, зная, что всё земное тленно.

Такого человека сохранили для нас русские сказки и былины, летописи и жития, оды и проповеди, поэмы и романы. Мы узнаем его в былинных богатырях и благоверных князьях. В Петре Гринёве, что не поступился честью. В князе Мышкине, так неотмирно приблизившемся ко Христу. В Данко, что осветил своим сердцем путь целому племени. В неодолимом Тёркине. В несокрушимых молодогвардейцах. В сметливом и ухватистом шукшинском мужике.

И даже там, где появлялись бесы и недотыкомки, где вылезал наружу чёрт Ивана Карамазова, свет не отступал, потому что мы никогда не упивались тьмой, никогда не служили тьме, оттого и оставались свободными.

Сокровенный человек – охранитель нашего культурного суверенитета, нашей самобытности. Но "суверенитет" не значит "самоизоляция". Наш сокровенный человек ищет сродных себе. Находит их среди героев древнегреческих сказаний, среди мушкетеров Дюма, в книгах Джека Лондона, Ремарка и Хемингуэй – в тех, кому дорого мужество, товарищество, доблесть. Культура, породившая этих героев, отреклась от них, предала их. Она пошла путём де Сада и Бодлера, она возродила испепелённый Содом, она насадила цветы зла.

Культурный суверенитет России – это ковчег спасения для всего жизнетворного и светоносного. Сокровенный человек – строитель ковчега. Этот созидатель - укор тьме и скверне. Оттого тьма так остервенело стремится уничтожить его.

Сокровенного человека вытравляли из нас не один десяток лет. Его хулили, унижали, терзали. А он, страстотерпец, несмотря ни на что выжил, всё перетерпел, всё превозмог. Он перешёл в XXI век и перенёс с собой русское время и русское пространство. Он, когда-то распознанный в жизни и сохранённый в культуре, в жизнь и вернулся, чтобы распространиться в ней, чтобы преобразить её.

Если среди нас будут сокровенные, положительно прекрасные люди, всё наладится, всё обустроится. Утвердятся и суверенное образование, и суверенные СМИ, и чиновники от культуры обретут подлинный суверенитет. А главное – сплотится поколение самобытных творцов".

Федеральная тема – Правительство РФ внесло в Госдуму проект изменений налоговой системы

Эксперт "Минин-центра", эксперт НРО "Изборского клуба", к. филос. н., доцент каф. социально-правовых дисциплин Академии лидерства и администрирования бизнес-процессов ФНС России-Волга, доцент каф. философии, истории и ТСК НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Павел Седаев отмечает, что Правительство РФ внесло в Госдуму проект о совершенствовании налогового законодательства.

"Особенность этой реформы в том, что впервые в истории советской и постсоветской России было использовано понятие "справедливость" в качестве главной цели экономических преобразований.Достичь этой цели предполагается, обеспечив более справедливое распределение налоговой нагрузки через введение прогрессивного НДФЛ и пересмотра ставок налога на прибыль, сокращая неравенство в обществе и в социально-экономическом развитии регионов и усиливая стимулирующие налоговые стимулы.

Одной из самых обсуждаемых в последнее время российском обществе тем - изменения в налоге на доходы физических лиц (далее НДФЛ). Данный налог уплачивается гражданами в региональные бюджеты со всех своих доходов: зарплата, премии, договора ГПХ и др. Сегодня в России применяется двухуровневая система НДФЛ. Так для граждан, которые получают доходы до 5 млн. руб., применяется 13% налога, а если доход составляет более этой суммы – 15%. Сразу же отметим, что действующая система НДФЛ не является объективной и справедливой с точки зрения как простого обывателя, так и человека, который хотя бы немного разбирается в вопросах налогообложения.

С 1 января 2025 г. предполагается ввести 5-ти ступенчатую систему НДФЛ. Так с доходов до 2 400 000 руб. ставка останется прежней – 13%. Для тех, кто зарабатывает от 2,4 до 5 миллионов рублей в год, налоговая ставка составит 15%; более высокие доходы от 5 до 20 миллионов рублей будут облагаться по ставке 18%. А если годовой доход находится в диапазоне от 20 до 50 миллионов рублей, налоговая ставка увеличится до 20%; для самых обеспеченных граждан, чьи доходы превышают 50 миллионов рублей в год, установлена максимальная ставка в размере 22%. Надо отметить, что эти ставки весьма "демократические". Если посмотреть налогообложение в Европе, то максимальные ставки по НДФЛ превышают 50%. Так самая большая ставка по НДФЛ сегодня в Дании, которая составляет 55,9%, во Франции – 55,4%, в Германии – 47,5%. Давайте согласимся, что наш предполагаемый максимальные порог в 22% - это абсолютно небольшой процент для сверхдоходов.

На этом фоне удивительно слышать предложение президента РСПП Шохина, предложившего пересмотреть одобренную правительством "пятиступенчатую" шкалу НДФЛ, ограничив верхнюю планку 18% (сейчас 22% как уже было сказано выше, с доходов свыше 50 млн руб. в месяц). Это заявление показывает, что “олигархат”, в большинстве своем, не готов принять изменения, и можно ожидать развернутую кампанию с целью противодействовать введению даже таких щадящих (144 место в мире по уровню изъятий) по отношению к сверхдоходам налоговым ставкам.

Между тем, на стадии обсуждения налоговых новшеств в Госдуме звучали предложения ввести до 35-40% налоговых изъятий со сверхдоходов. На наш взгляд, это было бы более справедливым, тем более что в России на сегодня существует один из самых высоких разрывов между богатыми и бедными в мире. Доходы 10 процентов богатейших россиян в 2022 году в девять раз превышали доходы 10 процентов беднейших, при этом у наименее обеспеченных семей на социальные выплаты приходится до 40 процентов всех имеющихся в наличии средств. Причем, в прошлом году в России увеличилось количество миллиардеров. Так за прошлый год их стало больше на 15 человек, и составило 125. Это меньше, чем в Германии (132), но намного больше, чем во Франции (53), Италии (73) или Великобритании (55).

В ходе налоговой реформы НДФЛ было бы справедливо предусмотреть освобождение от уплаты НДФЛ граждан, получающих низкие доходы, скажем, доходы ниже прожиточного минимума. К сожалению, этого не было предусмотрено. Также странно выглядит предложение "увеличить стандартные налоговые вычеты до 2800 для семей с двумя детьми и до 6 000 руб. - с тремя детьми при условии, если предельный доход налогоплательщика не превысит 450 тыс. руб. в год", 450 тыс. руб. в год — около 38 тыс. руб. в месяц на семьи из четырех или пяти и более человек. Вряд ли такая "поддержка" (1400 — 2000 руб. в месяц на ребенка) будет стимулировать повышать рождаемость, равно как и сохранение базового НДФЛ для наиболее низкооплачиваемых категорий населения (13,5 млн чел) в 2024.

К доходам от дивидендов и депозитов прогрессивную шкалу применять не планируется - оставляют привычные 13% и 15%. Повышенная ставка будет применяться, но если раньше с доходов от 2,4 млн руб., то сейчас предлагается от 5 млн., такое же правило предлагают для продажи ценных бумаг. Льготный период непрерывного владения будет сохранен - 5 лет. Не нужно платить налог, если акции проданы позже.

При расчете НДФЛ со следующего года могут возникнуть некоторые проблемы. Так, налоговым агентам по данному налогу является работодатель, который уплачивает налог за своего сотрудника. Работник же получает уже "чистую" зарплату. Следовательно, чтобы доход сотрудника остался на прежнем уровне, работодатель должен повысить своему работнику зарплату на увеличенные проценты по НДФЛ.

Еще одной проблемой будет то, что сегодня как известно многие граждане работают не на одной, а на нескольких работах. Ни на одном из своих мест труда они не получают более 200 тыс. руб., в сумме этот доход заметно превышает указанный порог. Возникает вопрос, как будут учитываться эти доходы, и как будет уплачиваться НДФЛ? К сожалению, этот вопрос пока не отрегулирован.

Как декларируется, налоговая реформа должна сократить неравенство в обществе и в экономике, решить проблемы социально-экономического развития регионов. Ожидается, что в 2025 году бюджеты разных уровней получат от НДФЛ на 533 млрд руб. больше. Де факто изменения коснутся 3,2% работающего населения, которое зарабатывает больше 200 тысяч руб. в месяц. Остальные граждане продолжат платить налог по ставке 13%. Откровенно говоря, считать, что социальное неравенство заметно снизится, если у тебя ставка НДФЛ в 22% на доходы свыше 50 млн. руб. и 13% при доходе менее 30 тыс., было бы затруднительно.

Доходы участников СВО в виде денежного довольствия и иных дополнительных денежных выплат в связи с участием в ней не попадают под повышение НДФЛ, для них будет сохранен прежний порядок налогообложения - это как раз соответствует пониманию справедливости в российском обществе.

Будем надеяться, что это только первый шаг в реформе системы налогообложения налога на доходы физических лиц. Исполнительной власти предстоит немалая и трудная работа, чтобы соединить общественные запросы на справедливость с реальными потребностями федерального бюджета. При этом необходимо учитывать, что изменения в налогах, являясь по существу инструментом социальной инженерии, потребуют окончательного перехода к масштабному стратегическому планированию. В ближайшем будущем можно ожидать новых инициатив в этом отношении.

Муниципальная тема – "Спасти умирающее озеро"

Эксперт "Минин–центра", магистрант НГПУ им. Козьмы Минина Даниил Морозов отмечает, что Пырское озеро издавна было жемчужиной Нижегородской области и важным природным ресурсом для региона.

"Крупнейшее озеро в Нижегородской области, по данным государственного водного реестра занимающее около 2,5 кв.км, признано природным памятником областного значения и охраняется государством.

На его берегах произрастает несколько видов редких растений, занесенных в Красные книги страны и области. Особую ценность представляет полушник иглистый и ежеголовник злаковый. Здесь гнездятся, занесенные в Красную книгу Нижегородской области, чомга, поганки черношейная и красношейная, малая выпь, малая чайка, речная крачка. Много речных и нырковых уток.

У озера обнаружены неолитические стоянки V-III тыс. до н.э.

Сейчас озеро заболачивается и происходит его заиливание. Изменения техногенные. В 30-50х годах вблизи озера осуществлялась нерегулируемая добыча торфа и загрязнённые торфом воды сбрасывали в озеро. Наличие рядом военных объектов и артиллерийского полигона тоже внесло свой вклад в загрязнение вод вредными веществами.

По данным перечня ООПТ Нижегородской области, изданного в 2008 году, глубина озера составляла 1-3 метра. Но уже в 2017 году исследователи Русского географического общества, обозначили глубину озера в 1,3 метра в самом глубоком участке.

Ситуацию осложняет статус ООПТ. Закон запрещает на территории ООПТ земельные и иные работы, которые могут повредить экосистему объекта. Однако, поскольку проблема техногенная, этот статус не должен мешать проведению необходимых работ. ООПТ может предполагать полное восстановление территории до первоначальной структуры экосистем.

Для этого необходимо: первый этап – разведка и подготовка к очистке озера, второй – очистка озера, третий – меры по поддержанию озера.

На первом этапе, из-за статуса ООПТ предстоит найти компромиссное решение, которое позволит приступить к восстановлению, не нарушая при этом законодательство.

Необходимо провести исследования озера и разведку для определения местообитаний краснокнижных растений, чтобы избежать повреждения растений в ходе работ. В дальнейшем, нужно учесть специфические требования краснокнижных растений к условиям произрастания. Стоит изучить совместимость применения биоремедиации с местной флорой и фауной. Например, мы можем использовать специальные бактерии для разложения загрязнений в воде.

После разведки районы с краснокнижными растениями следует огородить и сделать запретными для очистки. В случае необходимости очистки этих участков, следует пересадить редкие растения на время работы в безопасное место.

В России уже применялась практика пересадки краснокнижных растений при строительстве различных объектов. Например, ООО "Эко Стандарт" для ООО "Газпром" разрабатывал подобный проект в рамках реконструкции горнолыжных объектов в Краснодарском крае. Подобную пересадку выполняли и специалисты ООО "Транснефть - Балтика" в Ярославской области при реконструкции участка магистрального нефтепровода.

На втором этапе стоит очистка озера: в зонах краснокнижных растений лучше использовать ручную очистку. Наименее травмирующим и трудозатратным способом будет биоремедиация. Однако, возможность применения зависит от результатов проведенных исследований. В иных случаях, для углубления озера потребуются дноуглубительные снаряды и грунтовые насосы. Дополнительно можно установить аэрационные системы для обогащения воды кислородом, стимулируя естественные процессы самоочищения озера. Это наиболее дорогостоящий этап. Без разведки и выяснения точных границ работы трудно определить стоимость работ.

На третьем этапе после завершения восстановления территории целесообразны организация экологического туризма и проведение образовательно-просветительских мероприятий, привлечение в эту индустрию местных жителей.

Во-первых, нужно подготовить территорию у озера - разработать тропы вокруг озера, установить информационные стенды. Организовать экскурсии.

Во-вторых, необходимо создать инфраструктуру для экотуризма. Для этого на севере поселка Пыра можно обустроить стоянки для палаточных лагерей, экологические тропинки и настилы для прогулок в буферной зоне. Обеспечить эту территорию биотуалетами, местами для сбора мусора, пунктами питьевой воды.

Статус ООПТ устанавливает строгие ограничения для туристской деятельности, поэтому стоит предложить туристам такие виды активностей в буферной зоне. Но при этом важно не выходить за рамки духа экотуризма. Значительную часть мероприятий можно отвести для обслуживания школьников и системы образования (турпоходы, лекции, экскурсии).

Таким образом при относительно низкой затратности в перспективе можно добиться создания современной туристической зоны, которая поддержит памятник природы и обратит на себя внимание".