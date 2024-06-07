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Общество

Арт-объект героям СВО появился в Нижнем Новгороде

07 июня 2024 18:21  [30] Общество

Фото: НРО "Волонтеры Победы"

В сквере Интернационалистов Нижнего Новгорода открыли арт-объект, посвященный героям СВО. О этом сообщили в НРО ВОД "Волонтеры Победы".

В основе объекта образ военнослужащего и знаменитый патриотический лозунг "Своих не бросаем!" на фоне российского триколора. Мурал создан с целью поддержки бойцов, сражающихся на передовой.

"В рамках уже полюбившегося нижегородцам проекта продолжаем открывать арт-объекты по нескольким тематическим направлениям: это портреты ветеранов Великой Отечественной войны, участников спецоперации, а также изображения, посвященные современным победам и достижениям нижегородцев. Мы хотим, чтобы эти яркие рисунки стали неотъемлемой частью культурного облика региона, а лица и истории - гордостью, объектом для подражания и вдохновения", - отметила руководитель нижегородских "Волонтеров Победы" Мария Самоделкина.

Всего в Нижегородской области в рамках проекта "Образ Победы" создано уже 212 граффити.

Ранее сообщалось, что арт-объект в честь разведчика-радиста Андрея Сошелина появился в нижегородской школе №37.

 

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Теги:
Волонтеры граффити СВО
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