Игорь Зотов: "Туризм для Нижегородской области – это драйвер и двигатель стратегии регионального развития" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Москве на международной выставке-форуме "Россия" 8 июня прошла пленарная сессия "Пространство будущего: Волго-Камский макрорегион".

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, эксперты обсудили ключевые инвестиционные доминанты в макрорегионе.

Выступая на пленарной сессии, заместитель председателя правительства Нижегородской области Игорь Зотов отметил, что правительство региона уделяет большое внимание совершенствованию процесса взаимодействия с бизнесом в сфере туризма.

"Туризм для Нижегородской области – это драйвер и двигатель стратегии регионального развития. Мы постоянно совершенствуем процесс взаимодействия с бизнесом, готовим инвестиционный каталог проектов, перспективных объектов и земельных участков под проекты в сфере туризма. Мы готовы применять индивидуальный подход к каждому инвестору", - сказал Игорь Зотов.

На мероприятии выступили представители регионов, входящих в Волго-Камский макрорегион. Участники пленарной сессии рассказали о приоритетных инвестиционных доминантах в своих субъектах: разработке мастер-планов, производстве компьютеров, электронных и оптических изделий, оборудования, проектах в сфере туризма.