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Спорт

Финалисты международного турнира по скейтбордингу встретятся в Нижнем Новгороде

09 июня 2024 11:28  [68] Спорт

Фото: Федерация скейтбординга РФ

Финал международного турнира по скейтбордингу BRICS Skate Cup by Grand Skate Tour пройдет 9 июня в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба Федерации скейтбординга РФ.

За выход в финал турнира в Нижнем Новгороде боролись скейтеры из 23 стран.

В 10-ке финалистов - пять спортсменов из России: Егор Кальдиков, Максим Ежов, Дмитрий Двойнишников, Семён Кутузов и нижегородец Яков Кан, получивший особую поддержку трибун во время полуфинала.

Российские спортсмены будут бороться за победу с одними из лучших скейтеров зарубежья — Матиасом Дель Олио (Аргентина), Хуаном Вайехо (Колумбия), Итаном Кэрнсом (ЮАР), Мартином Атанасовым (Болгария) и Кейтом Гриманом (Венесуэла).

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Теги:
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