Финалисты международного турнира по скейтбордингу встретятся в Нижнем Новгороде

Фото:
Финал международного турнира по скейтбордингу BRICS Skate Cup by Grand Skate Tour пройдет 9 июня в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба Федерации скейтбординга РФ.
За выход в финал турнира в Нижнем Новгороде боролись скейтеры из 23 стран.
В 10-ке финалистов - пять спортсменов из России: Егор Кальдиков, Максим Ежов, Дмитрий Двойнишников, Семён Кутузов и нижегородец Яков Кан, получивший особую поддержку трибун во время полуфинала.
Российские спортсмены будут бороться за победу с одними из лучших скейтеров зарубежья — Матиасом Дель Олио (Аргентина), Хуаном Вайехо (Колумбия), Итаном Кэрнсом (ЮАР), Мартином Атанасовым (Болгария) и Кейтом Гриманом (Венесуэла).
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+