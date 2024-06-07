"Пари НН": навстречу новому сезону Спорт

Нижегородский футбольный клуб "Пари НН" удержался в российской премьер-лиге по итогам стыковых матчей и ушел в отпуск. Очевидно, что в межсезонье тренерскому штабу придется поломать голову над тем, как выстроить игру команды в новом сезоне, который начнется уже менее чем через полтора месяца.

Главный тренер Саша Илич в интервью "Матч ТВ" после победы по сумме двух игр над "Арсеналом" из Тулы назвал месяц в "Пари НН" "одним из тяжелейших отрезков в жизни и тренерской карьере".

Так, Илич отметил, что, когда "Пари НН" одержал победу в ответном стыковом матчем над тульским "Арсеналом" и благодаря этому сохранил место в РПЛ, уровень его счастья "был запредельно высок".

Также наставник "горожан" отметил важность сохранения нижегородского футбольного клуба в элите российского футбола. "Самое важное, что в следующем году мы будем играть в РПЛ. Нет ничего важнее этого", - сказал Илич.

Высокая мотивация наставника "Пари НН" накладывает двойную ответственность как на него самого, так и на команду. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в интервью изданию "Спорт-Экспресс" на этой неделе объяснил причины увольнения предыдущего наставника "горожан" Сергея Юрана.

Так, одной из главных причин была названа серия из шести поражений подряд, в том числе, и с крупным счетом.

Между тем, при Иличе "Пари НН" уже успел проиграть несколько раз, в том числе, тоже с крупным счетом. Спортивные эксперты в один голос говорят, что команда нуждается в новых игроках, которые смогут помочь "Пари НН" в новом сезоне.

Прежде всего, встает вопрос - кем заменить нападающего Эдгара Севикяна, который в январе достаточно неожиданно перешел в "Ференцварош" из Венгрии.

Спортивный обозреватель издания "Нижегородский спорт" Дмитрий Витюгов полагает, что в межсезонье состав "Пари НН" необходимо усиливать, причем новые исполнители нужны практически в каждую линию.

"Определённо, команда нуждается в усилении. Прежде всего, это касается линии полузащиты и атаки. И, желательно, найти хотя бы по два исполнителя в каждую из линий. Много ходит разговоров вокруг фигуры Артёма Дзюбы, но я сильно сомневаюсь, что сейчас он станет для "Пари НН" серьёзным помощником. Да и не такие большие у клуба финансовые возможности, чтобы приглашать звёзд, пусть и не "первой свежести". Соответственно, к какому-то качественному рывку мы пока не готовы. Почти уверен, что и весной 2025 года мы будем балансировать в зоне стыковых игр", - заключил обозреватель.