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Экономика

Бразилия планирует увеличить поставки кофе в Россию

09 июня 2024 19:22  [35] Экономика

Фото: unsplash.com

Бразилия рассчитывает увеличить поставки кофе в Россию, сообщает РИА Новости.

По словам посла Бразилии в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес, в настоящее время обозначилась тенденция к росту экспорта кофе в Россию.

По оценке посла, объем поставок этого продукта может вырасти на 20%.

Он также добавил, что цена на кофе очень сильно зависит от климатических изменений, предсказать которые довольно непросто. При этом прогнозируется, что в 2024 году мировое потребление кофе может увеличиться почти на 2%.

Ранее сообщалось, что глава МИД Бразилии Мауро Виэйра примет участие в совещании министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде в июне 2024 года.


 

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Теги:
Международное сотрудничество Экспорт
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