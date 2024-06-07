Бразилия планирует увеличить поставки кофе в Россию Экономика

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Бразилия рассчитывает увеличить поставки кофе в Россию, сообщает РИА Новости.

По словам посла Бразилии в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес, в настоящее время обозначилась тенденция к росту экспорта кофе в Россию.

По оценке посла, объем поставок этого продукта может вырасти на 20%.

Он также добавил, что цена на кофе очень сильно зависит от климатических изменений, предсказать которые довольно непросто. При этом прогнозируется, что в 2024 году мировое потребление кофе может увеличиться почти на 2%.

Ранее сообщалось, что глава МИД Бразилии Мауро Виэйра примет участие в совещании министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде в июне 2024 года.



