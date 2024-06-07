Мужчина утонул в Волге в районе Бора Происшествия

Тело мужчины 1971 года рождения было извлечено из Волги в районе Бора. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского МЧС.

Согласно информации, мужчина еще 3 июня отправился на яхте на речную прогулку и пропал. Только спустя неделю силами сотрудников аварийно-спасательного борского отряда тело погибшего было обнаружено.

Ранее сообщалось, что подросток утонул на озере в Богородске.