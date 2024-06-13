Глеб Никитин: "Сфера медицины по праву считается одной из самых сложных" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем медицинского работника.

"Уважаемые медицинские работники! Дорогие ветераны! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша сфера деятельности по праву считается одной из самых сложных. Медицина требует не только профессиональных знаний и навыков, но и умения сопереживать чужому горю, приходить на помощь в самые непростые моменты, учиться новому. В этой работе нет неважного и незначительного - любая, на первый взгляд, простая манипуляция может повлиять на жизнь и здоровье человека. Огромное спасибо каждому из вас, кто ответственно и чутко подходит к своей миссии!", - говорится в тексте поздравления.

"Благодаря решениям Президента России Владимира Путина в последние годы удалось выполнить большой объем работы по модернизации отрасли в рамках национального проекта "Здравоохранение". Ремонт больниц и поликлиник, новое оборудование, закупка специального транспорта – масштаб работы впечатляет! Приятно видеть положительные изменения в округах региона, центральных районных больницах. Реализуются и крупные региональные проекты. Сегодня Президент ставит перед нами новые задачи, чтобы медицина стала качественнее и доступнее для жителей всех населенных пунктов.

Хочется поздравить и тех, кто только начинает свой путь в медицине, получает знания и опыт в учебных заведениях. Вы сделали очень важный и правильный выбор! Желаю удачи на этом пути!

Всем, кто связал свою жизнь с медициной, и их близким желаю здоровья и благополучия! Пусть получится реализовать все намеченные планы! С праздником!", - сказал губернатор.