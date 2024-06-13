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Общество

Евгений Люлин: "В каждой семье хранят память о том времени"

22 июня 2024 09:45  [66] Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил обращение в День памяти и скорби 22 июня - День начала Великой Отечественной войны.

"Уважаемые нижегородцы! 22 июня в России отмечается День памяти и скорби. Сегодня мы вспоминаем о событиях 83-летней давности, когда немецкий фашизм вероломно, без объявления войны, напал на нашу Родину, началась Великая Отечественная война, унесшая миллионы жизней.

В каждой семье хранят память о том времени, о родных и близких людях, которые воевали, погибли, пропали без вести, были ранены, трудились без сна и отдыха, прошли через концентрационные лагеря. 

С огромным уважением мы относимся к подвигу солдат и офицеров, тружеников тыла – всех, кто приближал долгожданную Победу над врагом. Благодаря их мужеству, героизму, стойкости духа, безмерной отваге удалось уничтожить гитлеризм. Наш долг – быть достойными их подвига!

Вечная память павшим! Вечная слава живым!", - сказал председатель нижегородского Заксобрания.

 

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Теги:
ВОВ Евгений Люлин Памятные даты
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