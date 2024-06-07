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"Валдай" отправился в первый рейс из Нижнего Новгорода в Дзержинск утром 10 июня.
Как сообщили в компании-перевозчике, суда на подводных крыльях будут отправляться от причала №8, дважды в день - утром и вечером.
Время в пути с учетом швартовки займет 50 минут, стоянка составит 10 минут.
Кроме того, с 14 июня планируется запуск "Валдаев" по маршруту Нижний Новгород - Павлово, с остановкой в Дзержинске.
Ранее сообщалось, что суда на подводных крыльях "Валдаи-45P" запустят из Нижнего Новгорода в Муром с 12 июня.
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