"Валдай" отправился в первый рейс из Нижнего Новгорода в Дзержинск Общество

Фото: Кира Мишина, photo-pravda-nn.ru

"Валдай" отправился в первый рейс из Нижнего Новгорода в Дзержинск утром 10 июня.

Как сообщили в компании-перевозчике, суда на подводных крыльях будут отправляться от причала №8, дважды в день - утром и вечером.

Время в пути с учетом швартовки займет 50 минут, стоянка составит 10 минут.

Кроме того, с 14 июня планируется запуск "Валдаев" по маршруту Нижний Новгород - Павлово, с остановкой в Дзержинске.

Ранее сообщалось, что суда на подводных крыльях "Валдаи-45P" запустят из Нижнего Новгорода в Муром с 12 июня.