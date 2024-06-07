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Общество

"Валдай" отправился в первый рейс из Нижнего Новгорода в Дзержинск

10 июня 2024 10:52  [3] Общество

Фото: Кира Мишина, photo-pravda-nn.ru

"Валдай" отправился в первый рейс из Нижнего Новгорода в Дзержинск утром 10 июня.

Как сообщили в компании-перевозчике, суда на подводных крыльях будут отправляться от причала №8, дважды в день - утром и вечером.

Время в пути с учетом швартовки займет 50 минут, стоянка составит 10 минут.

Кроме того, с 14 июня планируется запуск "Валдаев" по маршруту Нижний Новгород - Павлово, с остановкой в Дзержинске.

Ранее сообщалось, что суда на подводных крыльях "Валдаи-45P" запустят из Нижнего Новгорода в Муром с 12 июня.

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Теги:
Валдаи Судоходство
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