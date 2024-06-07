Новая дорожная лаборатория начала работу в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Шатковском муниципальном округе Нижегородской области начала свою деятельность новая дорожно-строительная лаборатория. Как сообщает в своем Telegram-канале региональный Минтранс, уникальность лаборатории площадью 300 кв.метров в том, что здесь присутствует весь диапазон оборудования, которое есть у заказчика и у подрядных организаций.

Недалеко от лаборатории находится асфальтобетонный завод. Ежедневно здесь производятся разные марки смесей для ремонта дорог по нацпроекту “Безопасные качественные дороги”. Анализ состава и экспертиза качества используемых материалов является обязательным этапом приема выполненных работ. Новая лаборатория уже на этапе производства позволяет не допускать в процесс смеси, которые могут не пройти приемку.

По словам начальника ФКУ "Упрдор Москва-Нижний Новгород" Александра Нефедова, создание подобных лабораторий повышает качество и уровень развития дорожного хозяйства Нижегородской области. В настоящее время лаборатория отвечает требованиями Шатковского округа. В ближайшее время будут проведены необходимые исследования по запросу других районов.

Национальный проект “Безопасные качественные дороги” разработан в соответствии с указом президента Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ".