Сильный ветер и тропические ливни накроют Нижегородскую область на этой неделе Общество

Фото: Александр Воложанин

На этой неделе, по прогнозам синоптиков, в Нижегородскую область придут настоящие тропические ливни. Причём, как предупреждают специалисты "Фобоса", мегаливень может накрыть центральную часть страны в День России. Температурный фон при этом слегка превысит норму климата июня.

Сегодня днём установится переменная облачность, столбики термометров покажут +24..+26°, ветер юго-западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. Ближайшей ночью прогнозируется тёплая малооблачная погода с температурой +18..+20°.

11 июня ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут дожди. Южный ветер усилится до 6-8 м/с с порывами до 12 м/с - и стихнет только к вечеру. Температура днём составит +28..+31°, ночью +21..+24°.

В выходной день 12 июня в регион придут ливни и грозы, которые будут носить локальный характер, местами будет светить солнце. Ветер снова усилится до 5 м/с. При этом днём будет жарко: +28..+30°, ночью +20..+23°. Сильные дожди могут затянуться на всю ночь.

В четверг 13 июня в течение суток снова ожидается переменная облачность, локальные ливни и грозы. Ветер юго-западный, до 5 м/с. Днем +25..+28°, ночью +18..20°.

С пятницы и на все выходные небо затянут облака, температура понизится до комфортных +19..+23°, будут идти дожди разной интенсивности. Северо-западный ветер стихнет до 2 м/с.