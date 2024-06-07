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Общество

Делегаты выксунского завода ОМК представили компанию на молодёжном МЭФ

10 июня 2024 15:43  [103] Общество

Фото: Мария Беляева

Представители ОМК посетили Международный экономический форум для молодёжи в Санкт-Петербурге, который прошёл в рамках ПМЭФ-2024. Компанию представили делегаты из четырёх регионов, в том числе сотрудники выксунского завода ОМК - амбассадоры, волонтёры, спортсмены, члены Советов молодых металлургов и активисты предприятий.

В ходе мероприятия молодые люди обсуждали развитие волонтёрского движения, популяризацию науки, прорабатывали навыки делового общения, изучали личный бренд и успешные стартапы.

Для участников форума были организованы встречи с лидерами мнений, представителями крупнейших компаний и владельцами бизнеса. В рамках диалога они поделились с ребятами ценными советами и вдохновили их на дальнейший рост и развитие.

Сотрудник выксунского завода ОМК Александр Лизунов попал в состав делегации благодаря своей активной жизненной позиции. Молодой человек состоит в Совете молодых металлургов, трижды выигрывал грантовый конкурс "ОМК Партнёрство" и реализовывал в Выксе социальные проекты. Кроме того, в 2024 году он вместе со своей бригадой вышел в финал главной корпоративной премии ОМК. На молодёжном форуме заводчанин познакомился с трендами на осознанность в блогосфере, узнал об опасностях и возможностях искусственного интеллекта.

Александр Лизунов отметил, что компания ОМК постоянно развивается, и молодым сотрудникам хочется развиваться вместе с ней - именно поэтому многие участвуют в общественной жизни завода.

"У нас очень дружная команда. Признателен, что меня поощрили такой поездкой, и я смог стать частью масштабного события. На форуме увидел несколько интересных идей, касающихся искусственного интеллекта, которые можно реализовать в ОМК. Хочу предложить руководству обратить на них внимание", - поделился своими впечатлениями об участии в молодёжном дне ПМЭФ-2024 Александр Лизунов.

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Теги:
Молодежь ОМК Форум
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