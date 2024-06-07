Нижегородская область вошла в топ-5 регионов по количеству регистраций на платформе "Эффективность.рф" Бизнес

Нижегородская область вошла в топ-5 регионов страны по количеству регистраций на цифровой платформе "Эффективность.рф". Платформа цифровых решений запущена в рамках нацпроекта "Производительность труда".

"В условиях дефицита кадров роботизация и цифровизация – способы перекрытия потребностей предприятия в персонале. Платформа "Эффективность.рф" решает "боль" многих компаний – определение процессов, которые могут быть оцифрованы, и оформление закупки соответствующего программного обеспечения. Тем самым нацпроект делает доступнее отечественное промышленное и инженерное ПО, снижает зависимость от редких IT-компетенций сотрудников предприятий и сокращает сроки внедрения цифровых решений", – сообщил заместитель министра экономического развития РФ Мурат Керефов.

Платформа "Эффективность.рф" разработана специально для предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда".

"Цифровизация рутинных процессов позволяет существенно увеличить результативность работы. Платформа помогает предприятиям подбирать необходимые инженерные и промышленные программы для повышения эффективности логистики, маркетинга и продаж, управления финансами и персоналом. На сегодняшний день сервисом пользуются компании из 85 регионов страны. Нижегородская область находится в топ-5 по количеству регистраций – 137 местных предприятий используют инструменты платформы", – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Всего на платформе "Эффективность.рф" зарегистрировано около 3 000 предприятий РФ.

Подробные консультации по вопросам участия в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес" и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный). На сегодняшний день бережливые технологии в рамках нацпроекта в регионе внедряют 262 компании.

Национальный проект «Производительность труда» призван повысить эффективность работы на предприятиях и увеличить конкурентоспособность российских компаний. На территории Нижегородской области реализацию нацпроекта курирует региональный Минпромторг. Федеральный и региональные центры компетенций (ФЦК и РЦК) – операторы нацпроекта, их основная задача – оказывать адресную поддержку предприятиям региона и обучать сотрудников инструментам бережливого производства.