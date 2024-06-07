Нижегородский филиал "Т Плюс" возглавила Ирина Гнеушева Политика

Директором Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" назначена Ирина Гнеушева. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что первоочередными задачами нового руководителя станут организация работы по достижению стратегических целей филиала, повышение его операционной эффективности, выстраивание партнерских отношений с государственными структурами и органами власти в регионе.

В 2002 году Ирина Александровна окончила Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского по специальности "Международные отношения", в 2013 году – Нижегородскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит".

В энергетике Ирина Гнеушева трудится с 2012 года, прошла путь от ведущего специалиста управления инвестиционной политики до заместителя директора по инвестициям и развитию теплоснабжения ОАО "Теплоэнерго". В Нижегородском филиале "Т Плюс" работает с марта 2016 года, до нынешнего назначения занимала должность заместителя директора по коммерции и развитию.