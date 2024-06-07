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Спорт

Представители 23 стран стали участниками турнира BRICS Skate Cup by Grand Skate Tour

10 июня 2024 16:45  [48] Спорт

Фото: Федерация скейтбординга России

Международный турнир по скейтбордингу BRICS Skate Cup by Grand Skate Tour прошел в Нижнем Новгороде. Как сообщает Федерация скейтбординга России, участниками спортивных, культурных и образовательных событиях фестиваля стали более 500 спортсменов и артистов из 23 стран мира.

В финал BRICS Skate Cup by Grand Skate Tour вышли представители 6 стран: Аргентины, Болгарии, Венесуэлы, Колумбии, России и ЮАР. Россию представляли Егор Кальдиков, Максим Ежов, Дмитрий Двойнишников, Семён Кутузов и нижегородец Яков Кан.

Победу среди мужчин одержал болгарский спортсмен Мартин Атанасов. Второе место закрепил за собой Матиас Дель Ольо из Аргентины. Третьего места удостоился россиянин Егор Кальдиков. В женской части соревнований весь пьедестал заняли россиянки. Лучшей по результатам набранных баллов стала Рада Терещенко. Второе и третье места достались Татьяне Стыровой и Лилии Суханьковой.

Кроме того, в дни проведения BRICS Skate Cup, в центре современного искусства "Терминал А" прошли лекции и семинары, были организованы фотовыставки, кинопремьеры, мастер-классы и соревнования на территории спортивного комплекса "Горадром", а также уличные сессии по скейтбордингу.

Отмечается, что главным организатором мероприятия стали Федерация скейтбординга России при поддержке правительства Нижегородской области, АНО "Центр 800", Фонда Росконгресса, Министерства спорта Российской Федерации, Олимпийского комитета России, Фонда поддержки олимпийцев России, Федерации спортивных журналистов России.

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Теги:
БРИКС Соревнования турнир
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