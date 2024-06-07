Общественный транспорт в Нижнем Новгороде 11-12 июня изменит маршруты Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Общественный транспорт в Нижнем Новгороде во вторник 11 июня будет ходить по измененным маршрутам. Как сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства, это связано с подготовкой и празднованием Дня России.

По данным дептранса, с 00:01 11 июня до 23:59 11 июня будет приостановлено движение транспорта по площади Минина и Пожарского на участке от улицы Варварской до Верхне-Волжской набережной. В этой связи в маршруты регулярных перевозок будут внесены изменения.

Так, электробусы Э-17 и автобусы А-68 пойдут по улицам Ковалихинской и Варварской в обе стороны.

Автобусы А-19, А-45, А-52, Т-24, Т-40, Т-45, 226, 304 будут курсировать в направлении улицы Минина – по улицам Варварской, Ковалихинской, Нестерова. В сторону площади Минина и Пожарского автобусы проедут по улицам Семашко, Ковалихинской, Варварской.

Маршрут автобусов А-40, А-58, А-64 в направлении площади Сенной пройдет по улицам Ковалихинской, Максима Горького. В сторону улицы Алексеевской – по улицам Максима Горького, Ковалихинской, Варварской, площади Минина и Пожарского.

Движение автобусов А-90 организуют по улицам Варварской, Ковалихинской, Максима Горького в оба направления.

Путь следования автобусов Т-74, Т-97 в направлении улицы Минина проляжет по улицам Ковалихинской, Нестерова. В направлении улицы Алексеевской – по улицам Семашко, Ковалихинской, Варварской, площади Минина и Пожарского;

Автобусный маршрут Т-31 будет сокращен до остановки "Водная академия". Разворот автобусов А-71, А-95 на площади Минина и Пожарского будет организован вокруг малого сквера.

Помимо этого, с 00:01 12 июня до 02:00 13 июня будет временно запрещено движение транспорта:

- по площади Минина и Пожарского - от улицы Минина до Зеленского съезда,

- улице Ульянова - от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского,

- улице Минина - от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского,

- по Верхне-Волжской набережной - от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского,

- Зеленскому съезду,

- улице Варварской - от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского,

- улице Алексеевской - от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского,

- улице Пожарского,

- Лыковой Дамбе,

- Георгиевскому съезду.

В этот период также будут внесены изменения в маршруты общественного транспорта.

Автобусный маршрут А-1 будет организован от улицы Октябрьской до конечной остановки "Чёрный пруд" – по улице Ошарской. В обратную сторону – от начальной остановки "Кинотеатр Рекорд" автобус пойдет без изменений.

Маршрут автобусов А-3, А-61, А-92, Т-70, Т-91 пройдет от Зеленского съезда до улицы Ковалихинской – по улицам Октябрьской, Варварской в оба направления.

Автобусы А-19, А-52, Т-24, Т-40, Т-45, 226, 304 будут курсировать от Зеленского съезда в направлении площади Сенной – по улицам Октябрьской, Варварской, Ковалихинской, Нестерова, Минина. В сторону Зеленского съезда – по улицам Минина, Семашко, Ковалихинской, Варварской и Октябрьской.



Автобусы А-40, А-58, А-64 планируется направить от улицы Алексеевской до площади Сенной – по улицам Октябрьской, Варварской, Ковалихинской, Максима Горького в оба направления.

Движение автобусов А-45 будет организовано от площади Максима Горького до площади Сенной – по улицам Звездинке, Алексеевской, Октябрьской, Варварской, Ковалихинской, Максима Горького в обе стороны.

Путь следования автобусов А-71, А-95 пройдет от Зеленского съезда по улицам Октябрьской и Ошарской до конечной остановки "Чёрный пруд". В направлении Зеленского съезда – от начальной остановки "Кинотеатр Рекорд" по улицам Алексеевской и Октябрьской.

Автобусы А-90 будут ходить от Зеленского съезда в направлении площади Сенной – по улицам Октябрьской, Варварской, Ковалихинской, Максима Горького. В направлении Зеленского съезда – по улицам Максима Горького, Ковалихинской, Варварской, Октябрьской.

Маршрут автобусов Т-74, Т-97 пройдет от улицы Алексеевской в направлении площади Сенной – по улицам Октябрьской, Варварской, Ковалихинской, Нестерова, Минина. В направлении улицы Алексеевской улицы – по улицам Минина, Семашко, Ковалихинской, Варварской и Октябрьской.

Маршрут электробусов Э-17 и автобусов А-68 будет сокращен до остановки "Площадь Сенная", а автобусов Т-31 – до остановки "Водная академия".



Также с 13:00 до 19:00 12 июня будет ограничено движение:

- по улице Октябрьской - от улицы Алексеевской до Зеленского съезда

- по улице Грузинской - от улицы Алексеевской до дома №2 по улице Грузинской,

- по Холодному переулку -от улицы Алексеевской до улицы Большой Покровской.

Общественный транспорт в указанное время также будет ходить по измененному маршруту.

Трамваи 2, 21 пойдут по улице Маслякова до конечной остановки "Улица Маслякова".

Автобусы А-1 будут курсировать от улицы Октябрьской до конечной остановки "Чёрный пруд" – по улице Ошарской. В обратную сторону автобусы пойдут от начальной остановки "Кинотеатр Рекорд" без изменений.

Автобусы А-3, А-61, А-92, Т-70, Т-91 от Зеленского съезда в направлении улицы Ковалихинской будут двигаться по улицам Добролюбова, Ильинской, Маслякова, площади Максима Горького, улицам Звездинке, Октябрьской, Варварской. В направлении Зеленского съезда – по улицам Варварской, Октябрьской, Алексеевской, Звездинке, площади Максима Горького, улицам Большой Покровской, Малой Покровской, Ильинской и Добролюбова.

Маршрут автобусов А-19, А-52, Т-24, Т-40, Т-45, 226, 304 проляжет от Зеленского съезда в направлении площади Сенной – по улицам Добролюбова, Ильинской, Маслякова, площади Максима Горького, улицам Звездинке, Октябрьской, Варварской, Ковалихинской, Нестерова, Минина. В направлении Зеленского съезда – по улицам Минина, Семашко, Ковалихинской, Варварской, Октябрьской, Алексеевской, Звездинке, площади Максима Горького, улицам Большой Покровской, Малой Покровской, Ильинской, Добролюбова.

Движение автобусов А-40, А-58, А-64 будет организовано от улицы Алексеевской до площади Сенной – по улицам Октябрьской, Варварской, Ковалихинской, Максима Горького в обе стороны.

Автобусы А-45 будут курсировать от площади Горького до площади Сенной – по улицам Звездинке, Алексеевской, Октябрьской, Варварской, Ковалихинской, Максима Горького в оба направления.

Маршрут автобусов А-71, А-95 будет проложен по Нижне-Волжской набережной до конечной остановки "Катер Герой" в обе стороны.

Автобусы А-90 будут двигаться от Зеленского съезда в направлении площади Сенной – по улицам Добролюбова, Ильинской, Маслякова, площади Максима Горького, улицам Звездинке, Алексеевской, Октябрьской, Варварской, Ковалихинской, Максима Горького. В направлении Зеленского съезда – по улицам Максима Горького, Ковалихинской, Варварской, Октябрьской, Алексеевской,Звездинке, площади Максима Горького, улицам Большой Покровской, Малой Покровской, Ильинской и Добролюбова.

Путь следования автобусов Т-74, Т-97 пройдет от Алексеевской улицы в сторону площади Сенной по улицам Октябрьской, Варварской, Ковалихинской, Нестерова, Минина. В направлении улицы Алексеевской – по улицам Минина, Семашко, Ковалихинской, Варварской, Октябрьской.

Маршрут электробусов Э-17 и автобусов А-68 будет сокращен до остановки "Площадь Сенная", а автобусов Т-31 – до остановки "Водная академия".

На всех указанных маршрутах будут введены остановки в местах действующих остановочных пунктов по пути следования общественного транспорта.

Департамент транспорта уточняет, что в связи с проведением праздничных мероприятий, которые посвящены празднованию Дня России, ряд маршрутов общественного транспорта будет продлен.

Так, нижегородский метрополитен в ночь с 12 на 13 июня будет работать до 01:00. Вагоны метро 12 июня с 22:00 до 23.59 будут двигаться с интервалом 7 минут, далее до 01:00 13 июня с интервалом 10 минут.

Кроме того, до 01:00 13 июня будет продлена работа автобусов А-1, А-3, А-9, А-10, А-11, А-26, А-37, А-40, А-41, А-43, А-48, А-57, А-61, А-64, А-68, А-71, А-72, А-92, троллейбусов №9 и №31 и электробусов № 17.

Также, после завершения концерта на площади Минина и Пожарского 12 июня в 22:00 будет организовано накопление транспорта. Посадка будет производиться на следующих остановках:

- Чёрный пруд, ул.Большая Покровская, ул.Добролюбова: трамваи №2 в Лапшиху, №21 до парка Дубки;

- Площадь Сенная, Оперный театр: электробусы №17 в мкр. Цветы, автобусы А-68 до улицы Космической;

- Водная академия: автобусы А-40 в мкр. Верхние Печёры, А-68 до улицы Космической;

- Кинотеатр Рекорд: автобусы А-1 в ЖК Окский берег, А-40 до мкр. Юг, А-71 в пос. Торфопредприятия;

- Площадь Горького (возле Сбербанка): троллейбусы №9 в мкр. Кузнечиха, №31 в мкр. Щербинки, автобусы А-1 в ЖК Окский берег, А-16 в мкр. Кузнечиха, А-40 в мкр. Юг, А-61 в мкр. Верхние Печёры, А-64 в Соцгород;

- Площадь Горького (Дом Связи), ул.Добролюбова, ул.Рождественская, Речной вокзал: автобусы А-3 до Красного Сормова, А‑71 в пос. Торфопредприятия, А-92 до Бурнаковской улицы, А-95 до улицы Дубравной.