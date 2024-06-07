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Экономика

Нефтегазовые доходы бюджета России за пять месяцев выросли на 73,5%

10 июня 2024 17:58  [68] Экономика

Нефтегазовые доходы в российский бюджет в период с января по май текущего года выросли до 4,95 трлн рублей, превысив прошлогодний показатель за аналогичный период на 73,5%. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на данные Минфина.

Согласно комментарию, рост произошёл преимущественно вследствие повышения цен на российскую нефть.

В материалах Минфина также говорится, что поступление нефтегазовых доходов при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер.

"В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития, в последующие месяцы также ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем", — сообщило ведомство.

При этом ненефтегазовые доходы за указанный период увеличились на 34,1%, составив 9,34 трлн рублей, и Минфин спрогнозировал их дальнейший рост.

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Теги:
Бюджет Нефть экономика
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