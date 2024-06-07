Более 30 тысяч нижегородцев вступили в программу долгосрочных сбережений Общество

Около 30-35 тысяч жителей Нижегородской области вступили в программу долгосрочных сбережений. Об этом заявил председатель Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Аркадий Недбай на пресс-конференции в НОИЦ 10 июня.

По его словам, в целом по стране в ПДС вступили более 500 тысяч человек.

"Нижегородская область является одним из лидеров по количеству участников программы", - добавил Недбай.

Замдиректора департамента финансовой политики минфина РФ Павел Шахлевич напомнил, что программа долгосрочных сбережений заработала с начала января 2024 года.

"Программа является надежной копилкой, в которую могут вступить граждане в возрасте от 18 лет. Она формируется за счет добровольных взносов граждан(общий размер таких взносов должен быть не менее 2000 рублей). Эти средства затем со финансируются государством и пополняются работодателями. Программа рассчитана на 15 лет, накопления женщины могут забрать в 55 лет, а мужчины - в 60", - рассказал Шахлевич.

Павел Шашлевич подчеркнул, что накопления спустя 15 лет можно потратить, не оформляя для этого кредит, на глобальные цели, например на образование детей или на ремонт.

"Накопления застрахованы государством. Однако накопленные по ПДС средства можно взять раньше срока при особых жизненных ситуациях, например, при потере кормильца или при дорогостоящем лечении", - пояснил представитель минфина РФ.

Для вступления в программу долгосрочных сбережений необходимо выбрать надежный негосударственный пенсионный фонд и заключить с ним договор.