Сильный пожар произошёл в девятиэтажке на улице Тимирязева в Нижнем Новгороде Происшествия

Сильный пожар в жилой многоэтажке на улице Тимирязева в Нижнем Новгороде произошёл днём 10 июня.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, информация о возгорании в многоквартирном доме в Советском районе поступила около 15:00. Когда на место прибыли первеы подразделения, они зафиксировали сильное задымление и открытый огонь в квартире на 7 этаже.

Первым делом сотрудники начали спасать людей и эвакуировали 23 человек, в том числе 2 детей.

Пожар был полностью ликвидирован в течение двух часов на площади 43 кв.м. Теперь дознавателям ведомства предстоит выяснить причины возникновения возгорания.

Погибших нет, пострадал один человек, уточнили в МЧС. По предварительной информации, мужчина выпал из окна горящей квартиры.

По данным регионального Минздрава, бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшего в больницу имени Н.А. Семашко, состояние пациента оценивается как тяжёлое.