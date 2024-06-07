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Общество

Численность диких животных увеличилась в Нижегородской области в 2024 году

10 июня 2024 18:47  [88] Общество

Фото: Минлесхоз Нижегородской области

Региональный Минлесхоз представил данные результатов государственного мониторинга диких животных в охотничьих угодьях, который проводился в этом году.

Согласно информации, для получения результатов впервые использовалась информационная система "Цифровой лес", которая позволила оптимизировать подсчёт данных. По итогам стало известно, что в нижегородских лесах увеличилась численность лося, косули, рыси, медведя, зайца-беляка и ондатры.

Так, на территории региона насчитывается более 25 тысяч лосей (в 2023 году – более 22,2 тыс.), 1,4 тысячи медведей (в 2023 году – 1,3 тыс.), 499 особей рыси (в 2023 году – 402).

"Полученные сведения используются для установления квоты добычи животных для любительской и спортивной охоты на предстоящий сезон и важны для решения по рациональному использованию биоресурсов", - пояснил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьёв.

В Минлесхозе рассказали, что самым распространённым способом учёта является подсчёт числа следов животных в зимнее время. К учётам привлекались штатные работники Минлесхоза, охотничьи инспекторы, опытные охотники, сотрудники Керженского заповедника.

В ведомстве также рассказали, что ежегодно в регионе реализуется комплекс мероприятий, направленных на увеличение популяции диких животных: охрана от нелегальной добычи, а также биотехнические мероприятия - например, подкорм минеральными добавками. Для этих целей в лесных массивах оборудуются прикормочные площадки.

Благодаря этому в регионе увеличилась численность косули сибирской (с 1,4 тысячи в 2023-м до 2,2 тысячи в 2024-м ), зайца-беляка (с 42,5 тысячи до 45,7 тысячи), ондатры (с 83,9 тысячи до 91 тысячи).

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Теги:
Животные Лесное хозяйство Охота
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