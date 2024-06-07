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Бизнес

Процедуру лицензирования намерены ещё более упростить в России

11 июня 2024 07:34  [83] Бизнес

Фото: Госдума РФ

Госдума на предстоящем пленарном заседании рассмотрит в первом чтении законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности". Об этом сообщает ТАСС.

Документ разработан депутатами Госдумы с целью упрощения процедур лицензирования, в частности процесса взаимодействия заявителя с лицензирующими органами при оказании госуслуг в сфере лицензирования.

Согласно информации, в законопроекте предусмотрена возможность сокращения сроков предоставления лицензии, внесения изменений в реестр лицензий или прекращения действия лицензии на основании заявления лицензиата до 10 дней.

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина отметила, что в 2021 году в закон "О лицензировании" уже вносились коррективы, которые значительно упростили прохождение процедуры, поставили её на цифровые рельсы, а также перекрыли лазейки для недобросовестных предпринимателей.

"Молодцы коллеги из Минэкономразвития, которые постоянно вместе с бизнесом в рамках эксперимента в области лицензирования мониторят ситуацию и подсказывают, в том числе и нам, что можно еще скорректировать с точки зрения упрощения процедуры получения лицензий или оказания других услуг при прохождении этой процедуры", - подчеркнула Школкина.

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Теги:
Госдума Законопроекты лицензии
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