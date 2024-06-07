Круг нежелательных организаций расширят в России Общество

Фото: Госдума РФ

Госдума на предстоящем пленарном заседании рассмотрит пакет законопроектов, которые дают возможность признавать нежелательными в РФ иностранные организации, учредителями которых являются зарубежные госорганы, а также предусматривают ответственность за участие в их деятельности. Об этом сообщает ТАСС.

Авторами инициативы стала группа депутатов во главе с председателем комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискарёвым. Согласно документам, действующие санкции за участие в деятельности иностранных НПО, признанных нежелательными в РФ, предлагается распространить на участие во всех нежелательных в РФ зарубежных организациях вне зависимости от их форм собственности. Из соотвествующих статей КоАП РФ и УК РФ предлагается исключить слова "неправительственная".

"Механизм признания деятельности иностранных и международных НПО нежелательной в России уже отработан и показал свою эффективность, и расширение круга организаций, которые могут быть признаны нежелательными, не потребует дополнительной подготовки", - прокомментировал Пискарёв.

Предполагается внесение ряда запретов для таких организаций, в том числе на создание в России своих структурных подразделений, на операции с денежными средствами и иным имуществом, а также на распространение своих информационных материалов в разных источниках.

За участие и поддержку любой нежелательной в нашей стране иностранной организации предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В частности, за участие в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП) - накладывается штраф до 100 тысяч рублей, за повторное участие или организацию деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК РФ) – предполагается наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.

"Это предупреждение всем тем, кто ещё не утратил желание обслуживать чужие национальные интересы и помогать нашим врагам в достижении антироссийских целей, как внутри страны, так и за рубежом", - прокомментировал председатель комитета по безопасности. По ст. 20.33 КоАП возбуждено уже 624 дела, по ст. 284.1 УК РФ выявлено 25 преступлений, 11 человек привлечены к ответственности.