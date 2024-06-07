Депутаты ЗСНО обсудили системное изменение параметров налоговой системы в России Экономика

Депутаты Заксобрания Нижегородской области на заседании комитета по бюджету и налогам 10 июня обсудили комплексное системное изменение параметров налоговой системы в России.

В частности, был затронут вопрос налогообложения корпоративных и личных доходов на базе принципа справедливости и эффективности перераспределения поступлений между различными слоями населения и секторами экономики.

Напомним, данные налоговые изменения коснутся только 3,2% работающих граждан или 2 млн человек из 64 млн работающего населения с доходами свыше 2,4 млн рублей в год.

Зампредседателя комитета Игорь Норенков отметил, что введение дифференцированной системы налогообложения является своевременным и справедливым решением, поскольку позволит распределить налоговое бремя в сторону граждан и компаний с более высокими доходами.

"Дополнительные поступления в бюджетную систему Российской Федерации помогут развиваться дорожной инфраструктуре, здравоохранению и образованию. Напротив, пониженные ставки будут действовать для организаций, занимающихся инновационными разработками", - рассказал депутат.

Парламентарии также рассмотрели рассмотрели федеральный законопроект "О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ", предполагающий списание 2/3 задолженности регионов страны по бюджетным кредитам при условии целевого направления этих средств на реализацию инфраструктурных проектов и поддержку инвестиций.

По предварительной информации областного Минфина, благодаря списанию в регионе останется около 45 млрд рублей.

"Это позволит активнее вкладываться в инфраструктурное развитие Нижегородской области", - подчеркнул Игорь Норенков.