Резерв препаратов инсулин лизпро оценили в Росздравнадзоре

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В обороте в Российской Федерации находится свыше 1 млн упаковок препаратов инсулин лизпро отечественного и зарубежного производства. Как сообщает РИА "Новости", это удовлетворяет годовой спрос.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что компания Swixx BioPharma объявила о прекращении поставок инсулинов производителя Eli Lilly Хумалог (инсулин лизпро) в Россию.Зимой текущего года швейцарская фармацевтическая компания действительно уведомила Росздравнадзор о своих планах прекратить поставки препаратов с международным непатентованным наименованием (МНН) инсулин лизпро. В соответствии с действующим законодательством, производители препаратов обязаны предупреждать Росздравнадзор о прекращении поставок медикаментов за год до планируемой даты.
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