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Общество

Резерв препаратов инсулин лизпро оценили в Росздравнадзоре

11 июня 2024 10:53  [51] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В обороте в Российской Федерации находится свыше 1 млн упаковок препаратов инсулин лизпро отечественного и зарубежного производства. Как сообщает РИА "Новости", это удовлетворяет годовой спрос. 

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что компания Swixx BioPharma объявила о прекращении поставок инсулинов производителя Eli Lilly Хумалог (инсулин лизпро) в Россию.

Зимой текущего года швейцарская фармацевтическая компания действительно уведомила Росздравнадзор о своих планах прекратить поставки препаратов с международным непатентованным наименованием (МНН) инсулин лизпро. В соответствии с действующим законодательством, производители препаратов обязаны предупреждать Росздравнадзор о прекращении поставок медикаментов за год до планируемой даты.

По данным МДЛП (Мониторинга движения лекарственных препаратов - прим. ред.), по состоянию на 10 июня текущего года в гражданском обороте находится более 1 млн упаковок препаратов с МНН инсулин лизпро отечественного и зарубежного производства.

Также в Росздравнадзоре уточняют, что в этом году ещё один российский производитель АО "Фармсинтез-Норд" приступил к производству такого инсулина. В этой связи спрос на данный препарат будет полностью обеспечен.

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Теги:
Здоровье Медикаменты
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