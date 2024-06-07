Резерв препаратов инсулин лизпро оценили в Росздравнадзоре Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В обороте в Российской Федерации находится свыше 1 млн упаковок препаратов инсулин лизпро отечественного и зарубежного производства. Как сообщает РИА "Новости", это удовлетворяет годовой спрос.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что компания Swixx BioPharma объявила о прекращении поставок инсулинов производителя Eli Lilly Хумалог (инсулин лизпро) в Россию.

Зимой текущего года швейцарская фармацевтическая компания действительно уведомила Росздравнадзор о своих планах прекратить поставки препаратов с международным непатентованным наименованием (МНН) инсулин лизпро. В соответствии с действующим законодательством, производители препаратов обязаны предупреждать Росздравнадзор о прекращении поставок медикаментов за год до планируемой даты.По данным МДЛП (Мониторинга движения лекарственных препаратов - прим. ред.), по состоянию на 10 июня текущего года в гражданском обороте находится более 1 млн упаковок препаратов с МНН инсулин лизпро отечественного и зарубежного производства. Также в Росздравнадзоре уточняют, что в этом году ещё один российский производитель АО "Фармсинтез-Норд" приступил к производству такого инсулина. В этой связи спрос на данный препарат будет полностью обеспечен.