Нижегородский боец СВО: "Я уверен в великом будущем России, потому что сам прикладываю к этому усилия" Общество

Фото: Дом народного единства

Военнослужащий с позывным "Зелёный" прибыл в Нижний Новгород для прохождения боевого слаживания. Разведчик работает на Донбассе с 2014 года. До 2016-го в качестве добровольца входил в ряды луганской "народной милиции".

"Когда в России объявили частичную мобилизацию, я понял, что моя страна снова нуждается во мне, в моем боевом опыте. Я не стал дожидаться повестки и сам пришел в военкомат. Так началась моя история на СВО. Сейчас я заключил военный контракт с Министерством обороны и служу в статусе контрактника", - рассказал доброволец.

Государство обеспечивает защитникам Родины достойную материальную поддержку и помогает их семьям. Так, увеличены выплаты для тех, кто заключает контракт с Минобороны РФ в военкоматах Нижнего Новгорода. В итоге единовременная материальная поддержка составит 1 млн рублей — 195 тыс. от Минобороны РФ, 500 тыс. — от региона и 305 тыс. — от города.

Для тех, кто заключает контракты в других муниципалитетах Нижегородской области, действуют региональные и федеральные единовременные выплаты. С 1 марта 2024 года в Нижегородской области установлена новая региональная выплата в размере 500 тыс. рублей военным специалистам, заключающим контракт с Министерством обороны РФ и поступающим во вновь формируемые подразделения. В итоге единовременная материальная поддержка таких специалистов, с учетом федеральной выплаты, достигает 695 тыс. рублей.

Кроме того, в Нижегородской области работает механизм заключения военно-социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Боец с позывным "Зелёный" отмечает, что важнейшую роль в современном военном противостоянии играют дроны. И это предъявляет новые требования к безопасности.

Доброволец признается, что участие в СВО изменило многое, в том числе его личное понимание будущего страны.

"Я уверен в будущем моей Родины, потому что сам прикладываю к этому усилия. У России великое будущее. Сейчас – это цель, к которой мы идём", - рассказал доброволец.

Напомним, отправку нижегородцев к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Вместе с тем регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.

Подробную информацию о службе по контракту, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8-800-10-17-017 или на сайте: https://служувнн.рф/. По телефону центра можно задать и вопросы о зачислении в новые военные формирования, по которым можно также обращаться в единый пункт отбора по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.