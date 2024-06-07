"Книжный парк" появится в Автозаводском районе Культура и отдых

"Книжный парк" появится в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

Как сообщили в МКУ "Централизованная библиотечная система" Автозаводского района, общественное пространство для чтения книг будет благоустроено на пр.Молодежный, около дома №44 "б". Создание "книжного парка" стало возможным благодаря победе в грантовом конкурсе "Города со знаком плюс".

Общая площадь "книжного сквера" составит около 1000 кв. метров. Концептуально парк будет разделен на четыре зоны: это зоны чтения, литературная зона, зеленая зона и зона обмена.

Главной точкой притяжения станет зона чтения с книжной верандой. Там планируется проведения различных литературных мероприятий для детей и их родителей. Литературная зона будет представлять сцену-подиум с поэтической табуреткой, где в летнее время будут проходить литературно-развлекательные мероприятия для семей. В этой части парка разместятся "литературные лужайка", скамейки, арт-объекты.

Кроме того, в сквере будут высажены не просто растения, а растения, связанные с известными произведениями – это растения-герои рассказов или любимые цветы писателей и поэтов. Планируется, что по "Литературному огородику" библиотекари будут проводить экскурсии для всех желающих.

Ранее сообщалось, что нижегородские модельные библиотеки стали победителями конкурса "Золотая полка".