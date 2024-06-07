Молодежный межнациональный турнир прошел накануне Дня России в Нижнем Новгороде

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"Матч дружбы "Народы России" в преддверии Дня России прошел в Нижнем Новгороде.
Как сообщили в Доме народного единства, мероприятие является традиционным и проводится уже в пятый раз. Во встрече, которая прошла под девизом "Мы за межнациональное согласие и спортивные принципы отношений!" приняли участие 200 молодых людей со всей России.
В программу соревнований в этом году вошли мини-футбол, настольный теннис и кибербаскетбол.
Перед началом турнира участники сами выбирали один из трех представленных видов спорта. Все соревнования проходили одновременно, в каждом из них принимали участие две команды.
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