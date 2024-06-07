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Спорт

Молодежный межнациональный турнир прошел накануне Дня России в Нижнем Новгороде

11 июня 2024 16:12  [5] Спорт

Фото: Дом народного единства

"Матч дружбы "Народы России" в преддверии Дня России прошел в Нижнем Новгороде.

Как сообщили в Доме народного единства, мероприятие является традиционным и проводится уже в пятый раз. Во встрече, которая прошла под девизом "Мы за межнациональное согласие и спортивные принципы отношений!" приняли участие 200 молодых людей со всей России.

В программу соревнований в этом году вошли мини-футбол, настольный теннис и кибербаскетбол.  

Перед началом турнира участники сами выбирали один из трех представленных видов спорта. Все соревнования проходили одновременно, в каждом из них принимали участие две команды.

 

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Теги:
Дом народного единства Спорт турнир
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