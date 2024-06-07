Глеб Никитин встретился с послом Республики Беларусь в РФ Дмитрием Крутым Политика

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 11 июня провел в Нижнем Новгороде рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрием Крутым. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В ходе встречи губернатор подчеркнул важность расширения сотрудничества, а также поблагодарил за поддержку и помощь в совместных проектах и инициативах. В настоящий момент ведется работа по реализации Плана мероприятий на 2024-2026 годы по исполнению программы развития сотрудничества. Документ был подписан Глебом Никитиным и премьером-министром Республики Беларусь Романом Головченко в рамках 18-го заседания Совета делового сотрудничества.

В рамках встречи Глеб Никитин также поделился планами региона по сотрудничеству по линии Форума регионов России и Беларуси. В период с 26 по 28 июня в Республику Беларусь будет направлена делегация от Нижегородской области для участия в работе XI Форума регионов.

"Это важное мероприятие, и впереди у нас много работы. Уже в 2025 году Нижегородская область станет площадкой XII Форума регионов. Будем серьезно готовиться к такому масштабному событию", - добавил глава Нижегородской области.

Также на встрече речь шла о подготовке к проведению 19-го заседания Совета делового сотрудничества в Минске, сопредседателем которого является премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко. Заседание запланировано на осень 2024 года.

"У нас тема уникальная - двустороннее побратимство, в рамках которого муниципалитеты нарабатывают совместные проекты. Хотелось бы, чтобы это находило дальнейшее развитие", - подчеркнул Дмитрий Крутой.

Ранее сообщалось, что около 140 человек приедут в Семенов из Белоруссии на III Съезд малых городов.