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Общество

Более 21 тысячи нижегородцев с начала года получили медпомощь в "Поездах здоровья"

11 июня 2024 17:53  [93] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 21 тысячи жителей Нижегородской области получили медицинскую помощь в "Поездах здоровья" с начала 2024 года. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

За прошедшие месяцы специалисты мобильно-диагностических комплексов совершили уже 110 выездов в различные муниципалитеты области. В ходе работы они провели более 37 тысяч медицинских консультаций для пациентов.

"Специальные передвижные модули позволяют медикам проводить целый спектр исследований. Определить патологии дыхательной системы позволяет флюорография, с начала года проведено уже 8 тысяч таких исследований. Примерно такое же количество пациентов прошли ЭКГ-обследование для оценки работы сосудов сердца", – рассказал главный врач Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко Сергей Богданов.

По словам руководителя медучреждения, также в мобильных комплексах выполнено более 6,6 тысячи различных ультразвуковых исследований, более 6,2 тысячи женщин прошли маммографию.

Свыше более 38,2 тысячи исследований крови и других биологических материалов выполнено в мобильной лаборатории. 

Напомним, что проект "Поезда здоровья" реализуется по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с 2018 года.

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Теги:
Здравоохранение
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