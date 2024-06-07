Нижегородец Кирилл Грибов стал победителем первенства мира по муайтай 2024

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Нижегородский спортсмен Кирилл Грибов стал чемпионом в первенстве мира по муайтай, которое проходило с 30 мая по 9 июня в городе Патры (Греция). Об этом сообщили в федерации муайтай Нижегородской области.
В финальном поединке в весовой категории 75 кг Кирилл Грибов взял верх над Никитой Захарченко из Украины. На пути к финалу Кирилл выиграл три поединка, в каждом из которых побеждал досрочно.
Кроме того, два нижегородских тайбоксера поднялись на пьедестал чемпионата мира по муайтай 2024, который проходил одновременно с первенством мира.
"Серебро" в копилку сборной России принесли Даниил Чашин (весовая категория 81 кг) и Дмитрий Васенев (весовая категория свыше 91 кг).
Ранее сообщалось, что нижегородец Михаил Малов стал чемпионом мира среди юношей по тайскому боксу.
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