Нижегородец Кирилл Грибов стал победителем первенства мира по муайтай 2024 Спорт

Фото: Федерация муайтай Нижегородской области

Нижегородский спортсмен Кирилл Грибов стал чемпионом в первенстве мира по муайтай, которое проходило с 30 мая по 9 июня в городе Патры (Греция). Об этом сообщили в федерации муайтай Нижегородской области.

В финальном поединке в весовой категории 75 кг Кирилл Грибов взял верх над Никитой Захарченко из Украины. На пути к финалу Кирилл выиграл три поединка, в каждом из которых побеждал досрочно.

Кроме того, два нижегородских тайбоксера поднялись на пьедестал чемпионата мира по муайтай 2024, который проходил одновременно с первенством мира.

"Серебро" в копилку сборной России принесли Даниил Чашин (весовая категория 81 кг) и Дмитрий Васенев (весовая категория свыше 91 кг).

Ранее сообщалось, что нижегородец Михаил Малов стал чемпионом мира среди юношей по тайскому боксу.