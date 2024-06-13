Россиянка Светлана Колесниченко выиграла первое золото Игр БРИКС Спорт

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Светлана Колесниченко одержала победу в сольной технической программе на соревнованиях по синхронному плаванию и выиграла первую золотую медаль для сборной России на Играх БРИКС в Казани.

РИА Новости сообщает, что по итогам соревнований синхронистка набрала 313,6900 балла.

Второе место заняла спортсменка из Белоруссии Василина Хондошко, третьей стала синхронистка из Узбекистана Диана Онкес (229,9334).

Светлане Колесниченко 30 лет. Она является трехкратной олимпийской чемпионкой, 16-кратной чемпионкой мира и 11-кратной чемпионкой Европы.

Напомним, Игры БРИКС открылись в Казани.