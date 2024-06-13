"Книжный парк" и "Точка Урбан" появятся в Нижнем Новгороде: Эн+ подвел итоги грантового конкурса "Города со знаком плюс" Культура и отдых

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+, ведущий мировой производитель низкоуглеродного алюминия и возобновляемой электроэнергии, подвел итоги грантового конкурса «Города со знаком плюс». Одним из лидеров по количеству поданных заявок стал Нижний Новгород. Из 46 предложенных проектов жюри выбрало двух победителей, которые получат гранты в размере от 3 до 5 млн рублей. Отбор проектов проводился с учетом их востребованности для региона и полезного эффекта для жителей, в этом году акцент при оценке был сделан на создание новых общественных пространств.

Так, в Нижнем Новгороде благодаря поддержке компании Эн+ появятся новые пространства для интеллектуального роста молодежи, которые будут способствовать развитию осознанного отношения к городской среде.

Один из проектов-победителей предусматривает создание креативного пространства «Точка Урбан» на территории Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета. Новая коворкинг-зона станет точкой сбора идей и предложений от молодежи по благоустройству и развитию городского пространства, куда будут привлекаться компании-партнеры, преподаватели университета, специалисты в области урбанистики и креативных индустрий. Итогом работы коворкинга станет хакатон «Точка Урбан» на 250 участников, где будут разработаны предложения по развитию территории Нижнего Новгорода.

Авторы второго проекта создадут многофункциональное пространство «Книжный парк» на территории Библиотечно-досугового центра (Централизованная библиотечная система Автозаводского района). Площадка также предполагает зону для чтения и обмена книгами. Планируемая инфраструктура парка – это веранда с фондом книг, сцена-подиум для событий, благоустроенная открытая лужайка со скамейками и скульптурами. Парк будет оснащен куполом-шатром для проведения гаражных распродаж, акций по буккроссингу и книжных ярмарок, ожидаемое число посетителей превышает 10 тысяч человек в год.

«Приятно, что в конкурсе принимали участие нижегородцы и двое из них стали победителями. Грантовый конкурс является хорошим стартом для поддержки инициатив жителей, которые хотят благоустраивать территории, создавать креативные площадки для молодежи и совместной деятельности для детей и взрослых. Особо хочу отметить, что по итогу реализации проектов появятся не просто новые пространства, они станут точкой притяжения для местных жителей и гостей города», – отметил генеральный директор ГК «Волгаэнерго» (входит в Эн+) Виталий Гаврюшенко.

Напомним, в 2024 году грантовый конкурс «Города со знаком плюс» прошел в пятый раз. Его задача - развитие городской среды с привлечением местных сообществ и создание новых услуг, сервисов и общественных площадок для повышения качества жизни населения на территориях ответственности Эн+. Конкурс является важным направлением стратегии социальных инвестиций Эн+ «Мир со знаком плюс», которая направлена на реализацию образовательных, культурных, экологических и инфраструктурных проектов. В 2024 году было подано 238 заявок из Нижнего Новгорода, Иркутска, Ангарска, Усть-Илимска, Братска, Дивногорска и республики Бурятия. По результатам отбора победителями стали 10 проектов, каждому из них будет выделен грант в размере от 3 до 5 млн рублей.