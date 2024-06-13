Стенд Нижегородской области и конференции "ЦИПР" отмечен в Минске Общество

Объединенный стенд правительства Нижегородской области и конференции "ЦИПР" на ИКТ-форуме "ТИБО" в Минске получил награду как лучший стенд.

Всего за четыре дня форума стенд Нижегородской области посетили свыше 80 тысяч человек, сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

"Приятно, что столь высокую оценку получил нижегородский стенд, в который мы постарались заложить смыслы, связанные как с прошлым, так и с будущим области. Огромное спасибо за теплый прием!" - сказал глава региона Глеб Никитин.

Во время "ТИБО" делегация Нижегородской области провела переговоры с целым рядом белорусских компаний по вопросам размещения их продукции на специально созданной цифровой мультиязычной платформе импортозамещения "ит-маркетплейс.рф", разработку которой курировала АНО "Горький Тех". Кроме того, по итогам форума в Нижнем Новгороде будет открыт офис одной из белорусских технокомпаний.

По словам директора и сооснователя конференции "ЦИПР" Ольги Пивень, в этом году на площадках мероприятий были проведены деловые встречи, а также подписаны соглашения. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в части совместного цифрового развития Белоруссии и России, взаимное участие в профильных мероприятиях.

Напомним, что Нижегородская область в рамках "ЦИПР-2024" показала IT-проекты гостям из Республики Беларусь.