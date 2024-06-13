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Экономика

Десять тысяч нижегородцев следили за трансляцией публичных слушаний по бюджету за 2023 год

13 июня 2024 18:38  [287] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Публичные слушания по проекту закона "Об исполнении бюджета Нижегородской области за 2023 год" прошли 13 июня.

Как сообщили в пресс-службе облправительства, слушания были организованы в режиме онлайн-трансляции на сайте "Бюджет для граждан Нижегородской области". Любой желающий мог без регистрации на портале посмотреть трансляцию в режиме реального времени. В итоге трансляцию посмотрели более 10 тысяч человек.

"Главная цель общественных обсуждений - обеспечить прозрачность и открытость бюджетной системы, чтобы любому жителю был доступен бюджетный процесс и принимаемые правительством Нижегородской области решения. Кроме того, это возможность проанализировать итоги прошлого года для определения приоритетов дальнейшего развития", - подчеркнула министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима.

По ее словам, несмотря на сложности в связи с санкционным давлением, региону удалось достичь роста экономических показателей и собственных доходов бюджета, обеспечить реализацию всех социальных обязательств, поддержку городских округов и районов, профинансировать реализацию мероприятий национальных проектов и государственных программ.

Доходы консолидированного бюджета Нижегородской области в 2023 году исполнены на 110,3% к плану, они составили 396,8 млрд рублей и выросли на 19,7% по сравнению с 2022 годом. В структуре доходов 78,9% приходится на налоговые доходы, которые увеличились на 25,3%, до 312,9 млрд рублей.

Расходы консолидированного бюджета составили 405,2 млрд рублей и выросли по сравнению с 2022 годом на 15,3%.

Дефицит консолидированного бюджета составил 8,4 млрд рублей и получен в том числе за счет привлечения федеральных бюджетных кредитов.

Доходы областного бюджета составили 338,4 млрд рублей и выросли на 20,3% по сравнению с 2022 годом. В структуре доходов налоговые доходы составили 77,9% (263,5 млрд рублей), неналоговые доходы – 2,5% (8,5 млрд рублей). В целом объем налоговых и неналоговых доходов вырос на 26,7% по сравнению с 2022 годом.

Безвозмездные поступления из федерального бюджета, Фонда развития территорий и от возврата межбюджетных трансфертов составили 19,6%, они получены в сумме 66,4 млрд рублей.

Расходы произведены в сумме 345,6 млрд рублей, что на 14,8% выше уровня 2022 года. На отрасли социальной сферы направлено 188,6 млрд рублей, что составляет 54,6% всех расходов. В то же время осуществлены бюджетные инвестиции в объеме 45,6 млрд рублей – это 13,2% всех расходов бюджета.

От пользователей сети Интернет поступило более 60 вопросов. На некоторые из них Ольга Сулима ответила непосредственно в ходе публичных слушаний. Она, в частности, рассказала о том, что в 2023 году регион направил около 1,4 млрд рублей на покупку жилья для детей-сирот. Всего жилыми помещениями было обеспечено более 600 детей-сирот.

Один из вопросов касался расходов на обновление автомобильного транспорта в районах Нижегородской области.

"За счет специальных казначейских кредитов мы направили в 2023 году 1,6 миллиарда рублей на обновление общественного транспорта в муниципалитетах. В итоге для транспортных автопредприятий было закуплено 306 автобусов малого и среднего классов", - рассказала Ольга Сулима.

Ответы на все поступившие вопросы будут опубликованы в течение пяти дней в разделе "Публичные слушания" сайта "Бюджет для граждан". При необходимости дополнительной проработки срок ответа может быть увеличен, о чем гражданина, задавшего вопрос, уведомят.

Планируется, что в июне 2024 года проект Нижегородской области "Об исполнении областного бюджета за 2023 год" будет рассмотрен Законодательным собранием региона.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла лидирующие позиции по уровню открытости бюджетных данных.

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