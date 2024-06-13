Нижегородские турпроекты получили награды международного конкурса "Путешествуй больше!" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Проекты, реализованные в Нижегородской области, завоевали награды международного конкурса креатива и рекламы в туристской индустрии "Путешествуй больше!".

Победителей определили на площадке международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве в ходе проведения российского туристического форума "Путешествуй!".

По данным организаторов, на конкурс поступило 550 заявок из всех регионов России и семи дружественных стран.

Нижегородская область одержала сразу две победы в номинации "Культурный код". Одним из лучших проектов по продвижению культурно-познавательного и событийного туризма стал имиджевый ролик "Пакгаузы. Время новых историй", созданный АНО "Центр 800" и нижегородской командой "На совесть". Кроме того, победителем в номинации признан проект по брендингу территории "Новое дыхание Городецкой росписи", реализованный ООО "Фабрика Городецкая роспись" и брендинговым агентством Depot.

В свою очередь, рекламная кампания "Путь от Кремля до Кремля: запуск трассы М-12 "Восток", реализованная ГК "Автодор" и коммуникационным агентством Р.И.М., была признана одним из победителей номинации "Маршрут построен". Этот проект реализовывался сразу в пяти регионах: Нижегородской, Московской и Владимирской областях, Чувашской Республике и Республике Татарстан.

"Нижегородская область ведет постоянную работу по продвижению своего туристического потенциала. Все наши ценности доступны в первозданном виде: мы не создаем исторические реплики, а показываем гостям наше подлинное историческое и культурное наследие. Это то, что с каждым годом привлекает в регион все большее число туристов из самых разных уголков мира", – сказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Ранее сообщалось, что новая премия в сфере досуга и туризма появится в России в 2025 году.