Глеб Никитин: "Желаю всем, кто празднует Курбан-байрам, добра и света!" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с праздником Курбан-байрам.

"Дорогие друзья! Всех мусульман поздравляю с праздником Курбан-байрам!

Для последователей ислама в этой дате сплелись многовековые традиции, личное восприятие, семейные обычаи. Исторически праздник символизирует окончание паломничества к святым местам ислама, но, вне зависимости от места нахождения, радость живет в сердцах миллионов людей, которые накрывают столы, поздравляют друг друга, встречаются семьями. Милосердие, щедрость, забота о ближних и нуждающихся в помощи – все эти составляющие праздника никогда не потеряют своей актуальности. Курбан-байрам объединяет людей, заставляет задуматься о вечных ценностях", - говорится в тексте поздравления.

"Традиционно в этот день благодарю всех представителей мусульманской общины региона, вносящих вклад в укрепление межконфессионального и межнационального мира. Веками рядом живут разные народы, вместе защищая и обустраивая общую Родину. Именно на фундаменте такого взаимодействия, взаимного уважения нужно строить будущее страны. Для этого как раз важно знать историю, понимать истоки и истинный смысл традиций.

Желаю всем, кто празднует Курбан-байрам, добра и света! Пусть в ваших семьях царит благополучие, а беда обходит стороной! Здоровья вам и вашим близким!", - сказал губернатор.