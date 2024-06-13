Пожар произошел в Керженском заповеднике после грозы Происшествия

Пожар произошел на территории Керженского заповедника в Нижегородской области 14 июня в результате грозового разряда. Об этом сообщили в минлесхозе региона.

По оперативным данным, площадь возгорания составляет около 2 гектаров.

Нижегородский минлесхоз уже направил к месту пожара дополнительно технику, а также специалистов для содействия оперативным службам в ликвидации возгорания.

Отмечается, что локализовать пожар планируют до конца сегодняшнего дня.

Ранее сообщалось, что здание площадью 950 кв.м сгорело в Сокольском городском округе.