Пожар произошел в Керженском заповеднике после грозы

Пожар произошел на территории Керженского заповедника в Нижегородской области 14 июня в результате грозового разряда. Об этом сообщили в минлесхозе региона.
По оперативным данным, площадь возгорания составляет около 2 гектаров.
Нижегородский минлесхоз уже направил к месту пожара дополнительно технику, а также специалистов для содействия оперативным службам в ликвидации возгорания.
Отмечается, что локализовать пожар планируют до конца сегодняшнего дня.
Ранее сообщалось, что здание площадью 950 кв.м сгорело в Сокольском городском округе.
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