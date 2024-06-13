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Общество

Нижегородские судебные приставы помогли инвалиду заселиться в квартиру

14 июня 2024 17:04  [244] Общество

Судебные приставы в Нижнем Новгороде исполнили решение суда о вселении пенсионерки - инвалида 1 группы в квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по региону.

Согласно информации, судебный вердикт о праве женщины заселиться в квартиру поступил в Московское районное отделение судебных приставов Нижнего Новгорода.

Судебный пристав возбудил исполнительное производство, о чем установленным порядком уведомил должника, предоставив ему срок для добровольного исполнения требований исполнительного документа. Гражданин явился на прием к служителю закона и сообщил о готовности вселить мать в квартиру.

В результате приставы обеспечили пенсионерке вход в жилое помещение. Взыскателю переданы ключи, определена комната для проживания, составлен акт проведенных исполнительных действий, на основании которого исполнительное производство окончено.

Инвалиду 1-ой группы разъяснено ее право вновь обратиться за помощью к судебным приставам в случае попыток воспрепятствования законному проживанию в квартире.  

Ранее сообщалось, что нижегородские судебные приставы взыскали 500 млн рублей долгов по алиментам.

 

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Теги:
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