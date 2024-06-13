Перекрытие Рождественской по выходным для гастрофестиваля
Лютеранское кладбище XVII века нашли у метромоста в Нижнем Новгороде
Стихотворение Глеба Никитина, посвящённое Нижнему Новгороду
Победители конкурса "Экспортёр года-2023"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
14 июня 2024 18:54  [239] Третий Съезд малых городов Нижегородской и Гродненской областей открылся в Семенове
14 июня 2024 18:41  [211] Участок теплотрассы ремонтируют на улице Славянской
14 июня 2024 18:23  [212] Посевная кампания завершилась в Нижегородской области
14 июня 2024 18:14  [205] Подрядчик получил штраф в 2 млн рублей за сорванные сроки сдачи ФОКа в Ждановском
14 июня 2024 17:39  [216] Более 40 нижегородцев получили нагрудный знак "Почетный донор России" во Всемирный день донора
14 июня 2024 17:21  [226] Исполнителя ремонта подземного перехода у Дворца спорта ждет судебное разбирательство
14 июня 2024 17:16  [225] Нижегородцы собрали для детских домов ЛНР и ДНР гумпомощь на 4,5 млн рублей
14 июня 2024 17:04  [243] Нижегородские судебные приставы помогли инвалиду заселиться в квартиру
14 июня 2024 16:44  [219] Два случая бешенства у животных подтвердили в Нижегородской области 
14 июня 2024 16:33  [209] Десять дорог к зонам отдыха отремонтируют в Нижегородской области в 2024 году
Общество

Более 40 нижегородцев получили нагрудный знак "Почетный донор России" во Всемирный день донора

14 июня 2024 17:39  [216] Общество

Фото: Штаб общественной поддержки "Единой России"

Во Всемирный день донора 14 июня в Штабе общественной поддержки "Единой России" дали старт новому совместному проекту Нижегородской службы крови и Штаба по развитию молодежного донорства "Донорский Штаб Лидеров".

"Наш проект нацелен на три основные цели: вовлечение молодежь в добровольное донорство всех форм на регулярной основе, обучающую юридическую составляющие. Они будут включать в себя лекторий, различные интерактивы, и, конечно, же донорские акции. Следующая уже запланирована на 28 июня. Именно в таком ключе проекты по развитию донорства ранее в России не создавались. Приглашаем присоединиться", - рассказал активист движения Егор Дубов.

Кроме того, в Штабе прошла торжественная церемония чествования "Почетных доноров России" и телемост с донорами Республики Беларусь.

"Сегодня мы благодарим свыше 70 жителей города и области. Более 40 из них вручили нагрудный знак и удостоверение к нему "Почетный донор России", еще 30 – благодарственные письма за помощь в развитии безвозмездного донорства крови, ее компонентов и костного мозга. Торжественное мероприятие прошло при содействии Приволжского окружного медицинского центра ФМБА России в Штабе общественной поддержки "Единой России".

Кроме того, площадка Штаба стала уже традиционным местом для проведения донорской акции по вступлению в Федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Сегодня в этой акции приняли участие 16 человек из числа сотрудников АНО "Стратегия развития Нижегородской области» и активных жителей города. Всего же в этот день донорами стали 232 человека по всей области", - сообщил главный врач НОЦК им. Н.Я. Климовой Сергей Чистяков. 

Среди Почетных доноров – заместитель руководителя Штаба общественной поддержки Елена Сидорова-Мелихова. "У меня за плечами уже более 80 донаций крови. Сдавала и кровь, и плазму, и клетки. Являюсь участником Федерального регистра доноров костного мозга", - рассказала она.

"Сдавать кровь и помогать людям, особенно сейчас – очень нужное и важное дело. Этому учу и своего сына. Рада, что с каждым разом доноров становится больше", - добавила Почетный донор России Светлана Валейчик.

В НОЦК напомнили, что с начала 2024 года в регионе от более чем 15,5 тысячи доноров совершено более 26,8 тысяч донаций. Чаще всего переливании компонентов крови требуется при проведении полостных операций, связанных с массивной кровопотерей или при ряде заболеваний, например, онкологических или аутоиммунных нарушениях. Также в последних двух случаях как единственный шанс на сохранение жизни, может потребоваться и трансплантация гемопоэтических стволовых клеток. 

С подробной информацией о донорском движении Нижегородской области можно ознакомиться на сайте ноцк.рф.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
донор Единая Россия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph