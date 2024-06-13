Более 40 нижегородцев получили нагрудный знак "Почетный донор России" во Всемирный день донора Общество

Фото: Штаб общественной поддержки "Единой России"

Во Всемирный день донора 14 июня в Штабе общественной поддержки "Единой России" дали старт новому совместному проекту Нижегородской службы крови и Штаба по развитию молодежного донорства "Донорский Штаб Лидеров".

"Наш проект нацелен на три основные цели: вовлечение молодежь в добровольное донорство всех форм на регулярной основе, обучающую юридическую составляющие. Они будут включать в себя лекторий, различные интерактивы, и, конечно, же донорские акции. Следующая уже запланирована на 28 июня. Именно в таком ключе проекты по развитию донорства ранее в России не создавались. Приглашаем присоединиться", - рассказал активист движения Егор Дубов.

Кроме того, в Штабе прошла торжественная церемония чествования "Почетных доноров России" и телемост с донорами Республики Беларусь.

"Сегодня мы благодарим свыше 70 жителей города и области. Более 40 из них вручили нагрудный знак и удостоверение к нему "Почетный донор России", еще 30 – благодарственные письма за помощь в развитии безвозмездного донорства крови, ее компонентов и костного мозга. Торжественное мероприятие прошло при содействии Приволжского окружного медицинского центра ФМБА России в Штабе общественной поддержки "Единой России".

Кроме того, площадка Штаба стала уже традиционным местом для проведения донорской акции по вступлению в Федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Сегодня в этой акции приняли участие 16 человек из числа сотрудников АНО "Стратегия развития Нижегородской области» и активных жителей города. Всего же в этот день донорами стали 232 человека по всей области", - сообщил главный врач НОЦК им. Н.Я. Климовой Сергей Чистяков.

Среди Почетных доноров – заместитель руководителя Штаба общественной поддержки Елена Сидорова-Мелихова. "У меня за плечами уже более 80 донаций крови. Сдавала и кровь, и плазму, и клетки. Являюсь участником Федерального регистра доноров костного мозга", - рассказала она.

"Сдавать кровь и помогать людям, особенно сейчас – очень нужное и важное дело. Этому учу и своего сына. Рада, что с каждым разом доноров становится больше", - добавила Почетный донор России Светлана Валейчик.

В НОЦК напомнили, что с начала 2024 года в регионе от более чем 15,5 тысячи доноров совершено более 26,8 тысяч донаций. Чаще всего переливании компонентов крови требуется при проведении полостных операций, связанных с массивной кровопотерей или при ряде заболеваний, например, онкологических или аутоиммунных нарушениях. Также в последних двух случаях как единственный шанс на сохранение жизни, может потребоваться и трансплантация гемопоэтических стволовых клеток.

С подробной информацией о донорском движении Нижегородской области можно ознакомиться на сайте ноцк.рф.