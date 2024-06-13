Эксперт-мониторинг событий с 7 по 14 июня 2024 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Темы недели – "Ставки поднимаются", и контуры будущей глобальной архитектуры безопасности под вопросом", "Саммит глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде", "ОНФ на контроле".

Федеральная тема – "Ставки поднимаются", и контуры будущей глобальной архитектуры безопасности под вопросом"

Эксперт "Минин-центра", доцент ННГУ им. Н.И. Лобачевского, к.ист.н. Сергей Кривов отмечает, что 5-8 июня в Санкт-Петербурге состоялся очередной, 27-й по счёту Петербургский международный экономический форум. Отмечается, что по итоговым показателям ПМЭФ-2024 стал одним из самых удачных за все время проведения.

"Так, было заключено рекордное количество соглашений (982), приняло участие наибольшее количество участников (21 тыс.), а общая сумма контрактов (72,4 млрд. долл) уступила только аномально высокому показателю 2013 года (302 млрд.), правда за счёт большей средней стоимости контракта 11 лет назад – 2,96 против 0,07 млрд. в этом году. Наконец, нынешний форум стал наиболее представительным по числу стран, чьи главы государств и члены правительств посетили мероприятие – 26, что больше даже предыдущего форума (15). Указанное обстоятельство особенно важно на фоне разговоров о "международной изоляции России".

Изначальная идея форума служить, прежде всего, связующим звеном между Россией и другими странами мира в области международной торговли, экономических связей, инвестиционной политики и обмена технологиями, в последнее время дополнилась функцией политической площадки для озвучивания наиболее важных заявлений стратегического плана. Также было и в этот раз. Наряду с общими пленарными заседаниями в рамках форума состоялась встреча Путина с иностранными журналистами, включая ведущие западные информационные издания, а также интервью с Сергеем Карагановым, представителем одного из направлений экспертного мейнстрима.

Во время почти трехчасового круглого стола с иностранными журналистами Путин озвучил ряд фактов. Так, он назвал предельно точное число российских и украинских военнопленных – 1348 против 6465. Эта цифра вызвала удивление у многих, поскольку ещё весной украинский омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец говорил о более чем 28 тыс. украинских военнопленных. Однако здесь следует принять во внимание ряд факторов. Не совсем понятно, относилось ли указание Лубинца к текущему числу или к общему количеству за более чем два года. Также остается открытым вопрос, входят ли в это количество военнопленные оказавшиеся на Донбассе до 30 сентября 2022 года, то есть до официального вхождения этих территорий в состав РФ. Есть и факты амнистии многих военнопленных, значительная часть из которых не пожелали возвращаться обратно, а некоторые даже вступили в созданные несколько батальонов из числа бывших военнослужащих ВСУ, например, батальон имени Богдана Хмельницкого. Не следует, наконец, забывать, что Россия иногда обменивала пленных в невыгодном соотношении, что также могло сократить число украинских военнопленных. Однако представляется, что озвученные цифры имеют и вполне очевидное политическое значение на фоне предстоящего саммита в Швейцарии, из повестки дня которого были исключены все чувствительные вопросы, за исключением сугубо гуманитарных, включающих обмен военнопленными по принципу "всех на всех". Вот здесь и возникнет проблема подсчета точного количества. Теперь Украина будет вынуждена представить, в том числе и мировому сообществу, данные по всем 1348 россиянам, удерживаемым в плену, а также подтвердить или опровергнуть российские данные по своим военнослужащим. По сути, это борьба за переговорную повестку, которая, безусловно, идет параллельно официальным мероприятиям.

Также Путин озвучил и некоторые данные по потерям, указав на их соотношение как на 1 к 5 в неблагоприятную для Украины сторону. Здесь также важно оговориться, учитывая различные данные, содержащиеся в информационном пространстве о потерях обеих сторон. Прежде всего, важно отметить, что Путин не говорит только об "убитых", а о так называемых "безвозвратных потерях", которые включают также и комиссованных по состоянию здоровья из рядов вооруженных сил. Так, последний раз в конце 2023 года Шойгу озвучивал, что из 318 тыс. мобилизованных, около 40 тыс. были демобилизованы по различным основаниям, включая проблемы со здоровьем. Другими словами, озвученная информация в отличие от медийного мейнстрима не концентрируется исключительно на убитых военнослужащих. Меньшее количество безвозвратных потерь у россиян вполне объяснимо большим количеством боеприпасов, используемых ВС РФ, а также лучшим состоянием военной медицины и возможностью своевременной эвакуации раненых из-за более выгодной конфигурации линии фронта. При этом Путин объявил, что Украина по различным критериям теряет до 50 тыс. человек ежемесячно, при соотношении 25 тыс. – безвозвратных, 25 тыс. санитарных потерь.

При способности мобилизовать до 30 тыс. человек в месяц ВСУ способны поддерживать текущие оборонительные действия, хотя и с очевидным ухудшением качества войск. Так, доля боевых подразделений в сравнении с тыловыми (обслуживающими) подразделениями у ВСУ уже достигла аномальных 50%, хотя по устоявшейся практике должна составлять 10-30% (в армии США, например, боевые части составляют лишь 7% численности). Это означает, что либо ВСУ проваливает логистику и прочие вспомогательные функции, либо западные страны уже давно взяли значительную часть тыловой работы на себя, а разговоры о вовлечении военнослужащих НАТО в события на Украине лишь констатация уже сложившейся ситуации. Тем не менее, соотношение потерь и рост количества контрактников в российских вооруженных силах постепенно поставят Украину перед необходимостью снижения возрастной планки мобилизации до 18 лет. По предположениям Путина на это уйдет до года, а к весне 2025 года Зеленский вынужден будет уйти, приняв крайне непопулярное нововведение.

Наконец, знаковым событием стала и открытая дискуссия Путина с Карагановым. Будучи сторонником радикального подхода к проблеме ядерного сдерживания, что находит отклик в части интеллектуальной российско элиты, Караганов построил свою часть словесного рандеву на подталкивании российского президента к выражению наиболее резкой позиции в отношении использовании оружия массового поражения в ситуации прямого столкновения с Западом. Отвергнув подходы Караганова, Путин, тем не менее, намекнул на возможность изменения ядерной доктрины России.

Здесь следует принимать во внимание, что указанные события происходят на фоне ряда антироссийских акций со стороны западных стран, включая заявления об "ударах западным оружием по российской территории" (той части РФ, которую они обозначают как "международно признанную"), неприглашение российской делегации на встречу в Нормандии, а также демонстративную приостановку членства в Международной шахматной федерации, главным инициатором создания которой в своё время явился бывший СССР. В качестве ответной меры российский президент указал на возможную передачу российского вооружения другим странам для нанесения ударов по западным военным объектам в любой точке земного шара.

Наконец, было объявлено об отправке российских кораблей, два из которых потенциальные носители ядерного оружия, к берегам Кубы.

В этих условиях 12 июня США объявляют о санкциях в отношении Московской валютной биржи, что ставит под вопрос осуществление сделок с зарубежными контрагентами в долларах и евро. Несмотря на неприятность данной ситуации, российская сторона, по всей видимости, была готова к такому сценарию ещё с марта 2022 года, объявив китайский юань основной зарубежной валютой, а транзакции в долларах и евро переведя на уровень внебиржевых межбанковских торгов. Фактически указанная мера усилила курс на дедолларизацию внешней торговли РФ. Это стало актуальным и на фоне решения G7 о выделении Украине 50 млрд кредита из расчета доходов от замороженных российских вкладов. При этом, учитывая противодействие стран ЕС (3 из 7 членов форума), вопрос был отложен до конца года без уточнения деталей.

Подводя итог сказанному, можно с уверенностью сказать, что стороны вышли на определенную финишную прямую и продолжают «поднимать ставки» перед всё более вероятной разморозкой переговорного процесса о "гарантиях безопасности", где тема Украины, в её территориальном измерении, постепенно отходит на второй план, уступая место определению контуров будущей глобальной архитектуры безопасности.

И уже когда материал был отправлен в печать, поступило сообщение о том, что Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ озвучил условия, при которых Россия хоть сейчас готова сесть за стол переговоров.

Данные условия можно разделить на две группы. Первая касается остановки огня и начала переговоров. Для этого Украина должна вывести свои войска с тех территорий, которые считаются российскими согласно её Конституции. Россия считает эти территории оккупированными. Второе условие – это отказ Украины от вступления в НАТО. Сама процедура переговоров должна предполагать следующее:

Нейтральный, внеблоковый статус Украины. Её денацификация и демилитаризация.

Соглашения по мирному урегулированию должны включать отмену санкций. То есть в переговорах должен участвовать и Запад.

Границы РФ должны быть зафиксированы официально.

Если Украина и Запад отвергнут эти условия, то следующие условия будут ещё более жесткими.

Путин также отметил, что на предыдущих переговорах был готов вывести войска из Запорожской и Херсонской областей при гарантии обеспечения "сухопутного коридора в Крым".

Реакция на слова Путина последовала незамедлительно, а Зеленский назвал данные предложения "ультиматумом". В НАТО также отвергли мирный план Путина. Столтенберг завил, что не считает предложение Путина "мирным", а страны Альянса продолжат военную помощь Украине.

Тем не менее, стоит обратить внимание, что заявление российского президента прозвучало накануне "швейцарского саммита мира", который пройдет 15-16 июня без участия России. Очевидно, что это достаточно выверенный дипломатический манёвр, призванный "перебить" повестку и сделать именно "план Путина" центром внимания для незападных участников швейцарского форума".

Федеральная тема – Саммит глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде

Эксперт "Минин-центра", профессор НИУ РАНХ и ГС, д.филос.н. Андрей Дахин считает, что Саммит министров иностранных дел стран БРИКС 10 – 11 июня 2024 года стал для Нижнего Новгорода событием, сопоставимым по своему публичному масштабу с чемпионатом мира по футболу 2018 года.

"В наличии сопоставимо высокий статус представительства основных участников: сегодня это статус министров иностранных дел, представляющих свои государства (а в 2018 году это были первые национальные сборные стран-участниц ЧМ); сопоставимо высокий уровень внимания глобальных СМИ, распространявших свои репортажи о событиях и об официальных заявлениях участников с указанием Н.Новгорода в качестве локации Саммита (в 2018 г. так разлетались сведения о забитых и пропущенных мячах); вполне сопоставимый уровень позитивных впечатлений основных участников и гостей Саммита, которые с восхищением открыли для себя красоты Н.Новгорода.

Если в 2018 г. главный контент составляли голевые ситуации и забитые голы, то теперь, безусловно, главный контент образован стратегическими "голами" (goals), то есть целями БРИКС, которые 10.06.24 оформлены в форме Совместного заявления министров иностранных дел/международных отношений стран БРИКС. Документ включает 54 положения, содержание которых охватывает широкое поле перспективы совместных действий стран-участниц в современном мире. Большинство положений Заявления определяет видение того, как сообщество БРИКС намерено участвовать в укреплении и совершенствовании глобального управления посредством продвижения более гибкой, эффективной, действенной, адаптивной, представительной, легитимной, демократичной и подотчетной международной и многосторонней системы и в обеспечении более активного и значимого участия развивающихся и наименее развитых стран, особенно африканских, в глобальных структурах и процессах принятия решений с тем, чтобы обеспечить их большее соответствие современным реалиям.

Наиболее значимыми представляются положения о поддержке всеобъемлющей реформы ООН, включая ее Совет Безопасности, с целью увеличения представленности развивающихся стран, в том числе стран БРИКС, чтобы они могли играть более значимую роль в международных делах, в частности, в ООН, в том числе ее Совете Безопасности; положения о поддержке участия в деятельности “G-20”, о необходимости выполнения целей и положений Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН), о поддержке открытой, прозрачной, справедливой, инклюзивной, равноправной, недискриминационной и основанной на правилах многосторонней торговой системы при центральной роли в ней Всемирной торговой организации (ВТО) с особым и дифференцированным режимом (ОДР) для развивающихся стран, включая наименее развитые, в качестве фундаментального принципа ВТО; положения о признании негативного влияния на мировую экономику и устойчивое развитие односторонних подходов, нарушающих международное право, об обеспокоенности по поводу применения односторонних принудительных мер, несовместимых с принципами Устава ООН, и некоторые др.

Ещё один набор положений Заявления касается озабоченности локальными горячими конфликтами и подтверждения приверженности мирному разрешению споров путем дипломатии, инклюзивного диалога и консультаций в духе координации и сотрудничества. Участники Саммита поддержали все усилия, способствующие мирному урегулированию кризисов, в т.ч. ситуации на Украине и вокруг нее.

Третья группа положений Совместного заявления интересна тем, что их практическая реализация допускает возможности участия Нижегородской области. Речь об участии региона в программах обмена знаниями, в том числе по вопросам уточнения и достижения Целей в области устойчивого развития, которые предполагается финансировать из средств Нового банка развития (НБР) стран БРИКС. Потенциал Нижегородской области позволяет предложить сообществу БРИКС дорожную карту уточнения содержания Целей устойчивого развития с учётом значимости фактора государственного суверенитета, с учётом адаптации целей к ситуации многополярного мира, с учётом значимости традиционных духовных ценностей и пр. Другое практически привлекательное для Нижегородской области направление связано с процедурами сближения подходов к созданию эффективных и безопасных международных транспортных коридоров для экономического роста БРИКС. В этой части региону необходимо быть в перечне эффективных логистических центров, который будет рассматриваться в качестве обязательного пункта транзита для названных транспортных систем.

Наконец, по умолчанию потенциал Саммита развернётся в сторону социально-экономических интересов нашего региона, если в Нижегородской области появится то, что можно будет предложить на продажу в страны БРИКС. Реализация названных потенциальных возможностей позволит нашему региону стать одним из конкретных "терминалов", посредством активности которых Россия будет участвовать в социально-экономических программах БРИКС".

Муниципальная тема – ОНФ на контроле

Эксперт "Минин-центра", сопредседатель регионального штаба ОНФ в Нижегородской области Борис Караганов отмечает, что в апреле-мае 2024 года эксперты Нижегородского регионального отделения Народного фронта провели мониторинг технического состояния игрового оборудования на детских площадках.

"Данный мониторинг был проведен в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Кстово, в Кулебаках, Навашино и в других городах нашего региона. Необходимо отметить, что в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений, в рамках региональных проектов в наших городах появилось много современных детских площадок, насыщенных интересным и безопасным игровым оборудованием.

Вместе с тем, в ходе мониторинга экспертами народного фронта было выявлено много, повторяющихся из года в год, недостатков и нарушений, некоторые из них представляют угрозу для здоровья детей.

В Нижнем Новгороде, например, на детской площадке у дома № 6 по ул. Крылова на стойках игрового оборудования торчат гвозди и саморезы, которые серьезно могут поранить детей. Игровое оборудование на детских площадках у домов № 10 и № 17-а на бульваре Мира длительное время не обслуживалось и не ремонтировалось. На оборудовании имеются опасные зазоры, торчащие элементы крепления и фундаменты, часть элементов игрового оборудования отсутствует или неисправны. Имеются и другие нарушения и недостатки.

Выпали из зоны внимания органов местного самоуправления, домоуправляющих компаний старые детские площадки, которые были установлены по инициативе жителей многоквартирных домов, других инициативных граждан и групп. Например, у дома № 9 по ул. Должанская в Нижнем Новгороде расположена самодельная нестандартная детская площадка, игровое оборудование на которой опасно для детей. Эксперты ОНФ неоднократно рекомендовали ее демонтировать, но опасная детская площадка по-прежнему на месте.

Экспертов Народного фронта удивило халатное отношение местных властей к техническому состоянию игрового оборудования, расположенного в зоне отдыха на пл. Ленина, в торце ТЦ "Пирамида". Здесь на игровом оборудовании экспертами выявлена масса опасных зазоров, особенно на детских горках между металлическими скатами и бортиками, неисправные элементы на игровом комплексе "Пиратская бухта", выявлены и другие серьезные нарушения и недостатки.

Анализируя итоги мониторинга технического состояния детских игровых площадок, эксперты народного фронта пришли к выводу, что в некоторых муниципальных образованиях области отсутствует система контроля за техническим состоянием игрового оборудования, система его технического обслуживания и ремонта.

Не проводятся регулярные визуальные осмотры игрового оборудования в соответствии с разработанными графиками. Не проводятся функциональные и ежегодные осмотры игрового оборудования на детских площадках, как этого требует технический регламент. Более того, в отдельных органах местного самоуправления отсутствуют обученные специалисты, которые могли бы профессионально оценить техническое состояние игрового оборудования.

Итоги мониторинга технического состояния игрового оборудования на детских площадках в городах области были подведены экспертами народного фронта, результаты мониторинга с выводами были доведены до руководителей местного самоуправления с просьбой провести обследования детских игровых площадок, устранить выявленные недостатки, провести обслуживание и ремонт игрового оборудования. Главное – обеспечить полную безопасность играющих на детских площадках детей!

Эксперты Нижегородского отделения ОНФ будут контролировать устранение выявленных недостатков".