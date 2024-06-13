Посевная кампания завершилась в Нижегородской области

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Посевная кампания-2024 завершилась в Нижегородской области. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов.
По его данным, план ярового сева выполнен на 100%.
Яровые культуры посеяны на площади свыше 570 тысяч гектаров, из которых 393,2 тысячи гектаров отведены под зерновые и зернобобовые культуры, 12,6 тысячи гектаров – под картофель, тысяча гектаров – под овощи, 13,2 тысячи гектаров – под сахарную свеклу, 60 тысяч гектаров – под масличные культуры, 2,7 тысячи гектаров – под лен-долгунец, 93,3 тысячи гектаров – под кормовые культуры.
Общая посевная площадь под урожай 2024 года превысила 1 миллион гектаров – сельхозугодия заняты яровыми и озимыми культурами, многолетними травами.
"В настоящее время аграрии региона осуществляют уход за посевами, также ведут заготовку кормов для животных", - сказал Николай Денисов.
Ранее Николай Денисов рассказал о поддержке АПК и грантах для нижегородских фермеров.
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