Проект об оповещении абонентов о зарегистрированных на них номерах внесли в Госдуму Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В Госдуму внесён законопроект об извещении россиян обо всех оформленных на них телефонных номерах. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на одного из авторов инициативы - главу комитета ГД по безопасности Василия Пискарёва.

Согласно информации, депутаты предложили размещать данную информацию на портале "Госуслуги". Причём абонент сможет приостановить действие договора, если не согласен на его заключение.

Законопроект также предусматривает более жёсткие требования к оформлению сим-карт для иностранцев: они смогут заключать договоры только при личном присутствии и с обязательным прохождением процедуры идентификации как пользователей, так и их устройств. При соблюдении условий они получат возможность оформить на своё имя до 10 мобильных номеров.

Ранее ФСБ также начала обсуждать с Минцифры ужесточение продаж сим-карт.