Арт-кластер "Таврида" приглашает нижегородцев на 9-й заезд «Наука как искусство 2.0» Общество

Фото: Росмолодежь

Арт-кластер «Таврида» приглашает нижегородцев на 9-й заезд "Наука как искусство 2.0".

По информации Росмолодежи, открыта регистрация на заключительный образовательный заезд арт-кластера «Таврида» (проект Росмолодёжи) для молодых ученых, инженеров, ИТ-специалистов, экологов, кулинаров, архитекторов, урбанистов, музыкантов, дизайнеров и блогеров в возрасте от 18 до 35 лет, которые хотят прокачать свой творческий потенциал в научной сфере. Девятый заезд «Наука как искусство 2.0» пройдет в Крыму с 19 по 25 сентября и соберет на своей площадке 450 участников из разных регионов России.

Под наставничеством профессионалов кулинарного искусства участники арт-школы инновационной гастрономии займутся созданием блюд из современных инновационных российских продуктов. Командная работа над проектом позволит участникам развить навыки эффективной коммуникации и получить новые знания.

В рамках арт-школы «ИИ и Искусство» ИТ-специалисты, аналитики больших данных, нейроиллюстраторы, ИИ-креаторы, дизайнеры интерфейсов, нейрокопирайтеры, а также менеджеры ИИ-продуктов будут изучать последние тенденции развития искусственного интеллекта и его внедрения в творческие направления арт-кластера «Таврида».

Участниками арт-школы научных коммуникаторов станут профильные специалисты, которые будут работать над популяризацией науки в обществе. Под руководством экспертов и наставников они создадут медиапроекты о научных достижениях и деятельности других арт-школ, что будет способствовать развитию междисциплинарного сотрудничества.

В арт-школе арт-энергетики молодым ученым, студентам-инженерам и студентам-экологам предстоит изучить новые технологии, чтобы обеспечить энергетической автономией работу арт-объектов на территории «Тавриды». Участники получат опыт проектирования в сфере биоэнергетики и внесут свой вклад в экологию региона, уменьшив потребление электроэнергии.

В арт-школе «Наука звука» производственные дизайнеры, музыканты, молодые инженеры и ученые, изучающие звуковые технологии, получат опыт работы в сфере звуковой инженерии под руководством экспертов индустрии. Совместно с командой профессионалов участники арт-школы архитектуры малых форм — студенты творческих направлений, художники, скульпторы, художники паблик-арта, а также специалисты сферы проектирования, в том числе промышленные дизайнеры, архитекторы, инженеры-конструкторы, градостроители и урбанисты, — создадут объекты искусства на территории арт-кластера «Таврида».

Подать заявку можно до 19 августа на сайте: https://clck.ru/3An7fq.

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