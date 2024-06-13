Более 50 нарушителей правил парковки выявили в нижегородском ЖК "Торпедо"

Более 50 нарушителей правил парковки в районе ЖК "Торпедо" выявлено при помощи мобильных комплексов Центра развития транспортных систем.
Автомобилистам, игнорирующим запрет парковки на ул. Бориса Видяева от дома №21 до дома №47, вынесены штрафы, сообщили в ЦРТС.
На данном участке для обеспечения беспрепятственного проезда электробусов ранее было введено ограничение на остановку и стоянку транспортных средств.
Напомним, мобильные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД с мая начали работу в ЖК «Торпедо».
Комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД установлены в брендированных автомобилях Центра развития транспортных систем и работают в движении.
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