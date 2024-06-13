Более 50 нарушителей правил парковки выявили в нижегородском ЖК "Торпедо" Общество

Более 50 нарушителей правил парковки в районе ЖК "Торпедо" выявлено при помощи мобильных комплексов Центра развития транспортных систем.

Автомобилистам, игнорирующим запрет парковки на ул. Бориса Видяева от дома №21 до дома №47, вынесены штрафы, сообщили в ЦРТС.

На данном участке для обеспечения беспрепятственного проезда электробусов ранее было введено ограничение на остановку и стоянку транспортных средств.

Напомним, мобильные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД с мая начали работу в ЖК «Торпедо».

Комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД установлены в брендированных автомобилях Центра развития транспортных систем и работают в движении.