Подросток утонул в реке Сатис в Нижегородской области Происшествия

Подросток утонул в реке Сатис в Нижегородской области, сообщили в СУ СКР по региону.

Трагедия произошла в Сарове.

Труп юноши был извлечен из реки Сатис сотрудниками МЧС.

Осмотр тела, проведенный следователями, не выявил повреждений криминального характера.

Организована доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.



Как сообщили в СУ СКР по региону, подросток купался на водоеме совместно с друзьями. Место, где утонул подросток, не было оборудовано для купания.



В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.