Подросток утонул в реке Сатис в Нижегородской области, сообщили в СУ СКР по региону.
Трагедия произошла в Сарове.
Труп юноши был извлечен из реки Сатис сотрудниками МЧС.
Осмотр тела, проведенный следователями, не выявил повреждений криминального характера.
Организована доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Как сообщили в СУ СКР по региону, подросток купался на водоеме совместно с друзьями. Место, где утонул подросток, не было оборудовано для купания.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
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