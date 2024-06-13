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Общество

Госдума намерена расширить права россиян на защиту своего жилища

17 июня 2024 07:46  [173] Общество

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов 17 июня внесёт на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, регулирующий понятие необходимой самообороны при защите собственного дома. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, согласно документу, предлагается "не считать превышением пределов необходимой обороны действия лица, которые направлены на защиту от посягательства, сопряжённого с насилием, опасным для его жизни или жизни находящихся рядом с ним лиц, или с непосредственной угрозой применения такого насилия, либо на защиту своего имущества при незаконном проникновении посягающего лица в его жилище".

В законопроекте упоминается, что жилищем нужно считать не только место постоянного или временного проживания, но и и место пребывания гражданина. А неприкосновенность жилища — важнейшее конституционное право человека.

Посягающими на неприкосновенность чужого жилища движут разные мотивы - хулиганство, грабёж, похищение, изнасилование - а эти действия могут быть сопряжены с нанесением тяжких телесных повреждений, вплоть до убийства.

Причём по действующему законодательству, при защите себя и своих близких хозяину дома необходимо "определить намерения нападающего, оценить степени потенциального вреда и исходящей опасности и в целом быть предупредительным к посягающему". Таким образом, нападающие находятся в более выгодном положении, ведь "именно защищающийся будет вынужден впоследствии доказывать свою невиновность".

Ярослав Нилов подчеркнул, что инициатива должна ввести в законодательство России принцип "мой дом - моя крепость", чтобы граждане поручили право защищаться на своей территории и, впоследствии, о презумпции невиновности защищающегося.

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Теги:
Грабеж Законодательство Нападение
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