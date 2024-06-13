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Сильные дожди и похолодание до 18° ожидают нижегородцев на этой неделе

17 июня 2024 08:56  [265] Общество

В Нижегородской области на этой неделе вновь ожидается неустойчивая, с ливнями и грозами погода. Как рассказали в Центре Фобос, виновником такой ситуации станет активный черноморский циклон, который идёт в Центральную Россию и Верхневолжье из Тавриды. А затем его выместит холодный атмосферный фронт, который уже движется с северо-запада. Таким образом, в первые дни столбики термометров покажут до +28°, а вот во второй половине недели температура опустится на 10 градусов.

Уже с утра понедельника погода испортилась: небо затянули облака, идёт дождь. Днём температура поднимется +26..+28°, но ливни будут идти целый день, возможны грозы. К тому же восточный ветер усилится до 5-6 м/с. Ночью будет сыро и тепло.

18 июня в течение суток ожидается облачная погода, местами пройдут сильные дожди, вероятны грозы. Днём столбики термометров покажут +27..+28°, ветер повернёт с юга и будет дуть со скоростью 4-5 м/с. Ночью возможен небольшой дождь, +18..+21°.

В среду сильный западный ветер немного разгонит облака и слегка остудит воздух: днём установится +21..+25°, выглянет солнце, во второй половине дня и ночью осадки маловероятны.

С четверга начнётся умеренное похолодание, и снова пойдут дожди, возможны грозы. 20 июня ещё ожидается до +25°, а вот с пятницы до воскресенья уличные градусники будут показывать +17..+19° днём и +13..+14° ночью.

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