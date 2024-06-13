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Спорт

Новый лыжероллерный сезон стартовал в России при поддержке Нижегородской областной фармации

17 июня 2024 10:08  [137] Спорт

Фото: ГП НО "НОФ"

Первый этап Кубка России по лыжероллерам сезона 2024 года прошел 15-16 июня в Нижнем Новгороде. Соревнования такого уровня проводятся в нашем городе нечасто, и тем почетнее для ГП НО "НОФ" стала возможность выступить генеральным партнером этого спортивного праздника.

На соревнования приехали более 250 спортсменов из 23 регионов России, в том числе и сильнейшие спортсмены-лыжероллисты страны: двукратная чемпионка мира по лыжероллерам в спринте Ольга Летучева; многократный призер и победитель этапов Кубка мира, серебряный и бронзовый призер чемпионата мира Дмитрий Воронин; трехкратный чемпион России, призер чемпионата мира по лыжероллерам, победитель этапа Кубка мира Иван Жилинский и двукратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира по лыжероллерам Игорь Глушков. Комментировал соревнования корреспондент и ведущий телеканала "Матч ТВ" Андрей Романов.

Заезды проходили в четырёх возрастных группах: мужчины и женщины, юниоры и юниорки. В субботу спортсмены вышли на спринтерскую дистанцию в 200 метров, а в воскресенье состоялся масс-старт на дистанции 15 км и 20 км свободным стилем.

На торжественной церемонии открытия соревнований министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло подчеркнул, что в регионе активно развивается лыжероллерная инфраструктура, есть планы по строительству новых трасс.

В свою очередь, заместитель генерального директора ГП НО "НОФ" по закупкам Виктор Охотников от имени госпредприятия поблагодарил правительство Нижегородской области за возможность стать генеральным партнером соревнований такого высокого уровня и подчеркнул, что именно сейчас, когда российские спортсмены лишены возможности выступать на международном уровне, региональные соревнования приобретают колоссальную значимость.

"Большое количество соревнований на региональном уровне, которые сейчас проходят в Российской Федерации, показывают тесную сплоченность спортивного сообщества и высокую заинтересованность спортсменов в таких мероприятиях. Как госпредприятие мы разделяем государственную политику в сфере спорта и активно поддерживаем такие начинания, - пояснил Виктор Охотников и добавил: - Спорт делает человека амбициозным, сильным и волевым. Именно такие люди становятся опорой страны и ведут ее к новым победам".

В целом, и представители Федерации лыжных гонок России, и ветераны лыжероллерного спорта, и действующие спортсмены отметили высокий уровень организации соревнований, которые проходят в Нижнем Новгороде уже в третий раз.

В финале спринтерской гонки среди мужчин победу одержал Иван Жилинский из Санкт-Петербурга, у женщин победила Виктория Лукашова, представляющая подмосковную спортивную школу "Истина". Она же на второй день соревнований сделала дубль и стала первой среди женщин по итогам масс-старта. В мужском масс-старте первым к финишу пришел москвич Илья Безгин. Нижегородская областная фармация подготовила подарки для победителей во всех категориях. Кроме того, спортсмены, занявшие пьедестал, получили денежные вознаграждения и призы от партнеров соревнований.

Напомним, что Нижегородская областная фармация традиционно поддерживает спортивные мероприятия, которые проходят в Нижегородской области. НОФ стояла у истоков Лыжного марафона на Щелоковском хуторе, а также "Кросса по Щелчку". Эти соревнования уже стали традицией и пользуются большой популярностью среди спортсменов со всей России.

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Теги:
Лыжный спорт НОФ Соревнования
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